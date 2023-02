A Sesau (secretaria Municipal de saúde) divulgou a escala de médicos que irão atender os plantões nas Upas (Unidade de Pronto Atendimento) e CRSs (Centro Regional de Saúde) da Capital neste sábado (4).

Ao todo 50 clínicos gerais e 20 pediatras fazem parte da escala e em algumas unidades não há previsão de atendimento pediátrico.

