Ernesto Geisel segue interditada até 6 de setembro para obras

Implantação de nova sinalização também será feita no local

O trânsito seguirá interditado nos próximos dias na Avenida Ernesto Geisel, na altura do Horto Florestal, no cruzamento com a Avenida Fernando Corrêa da Costa, no Bairro Amambaí, região central de Campo Grande, após o início das obras na região. A previsão de conclusão do trecho é no dia sábado (6) e finalização completa de toda a venida somente no ano de 2026.

Outro trecho que também está passando por obras é o das ruas Ouro Verde e Ceres. As rotas alternativas são Rua Bom Sucesso, Rua Japão ou Avenida das Bandeiras. Quem preferir também pode seguir pela Rua Ouro Negro, Rua Japão ou Avenida das Bandeiras.

Até o dia 6 de setembro, a Avenida Ernesto Geisel será parcialmente interditada para fresagem e recapeamento. O trecho afetado vai da Rua Cubatão até a Avenida Afonso Pena, no sentido Bairro/Centro, e as obras ocorrerão durante todo o dia.

No ano passado, equipes da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços) realizaram mutirão de limpeza no local, retirando toneladas de lixo no trecho de 10 km que vai do Shopping Norte Sul até o bairro Aero Rancho. Além disso, trabalhos de recapeamento foram realizados em julho para melhoria no tráfego de veículos. Além do novo asfalto, a obra também contempla a implantação de nova sinalização viária.

Por Thays Schneider

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram