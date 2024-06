Energisa realiza ação conjunta contra instalações irregulares e clandestinas de fios em postes

Operação com a Secretaria de Segurança do estado começou pela capital

A operação conjunta com a Sejusp/MS (Secretaria de Segurança de Mato Grosso do Sul) começou às 20h dessa quarta-feira (26/06) no centro de Campo Grande, na Rua Rui Barbosa. De acordo com o diretor Técnico Comercial da Energisa, Paulo Roberto dos Santos, as operadoras de telefonia e internet do estado já foram notificadas mais de uma vez e agora “partimos para uma ação mais efetiva, que está só no início”.

A ação para combater instalações irregulares e clandestinas de empresas que cobram pelo serviço prestado aos clientes fora das regras impostas pela Aneel foi planejada após reunião com o secretário de Segurança, Carlos Videira, e o deputado estadual Paulo Duarte, na última sexta-feira (21/06). A concessionária esclarece que os postes podem ser compartilhados entre a concessionária, empresas de telefonia e de internet, porém, para a utilização da infraestrutura, é necessário firmar contrato com a distribuidora para operar o serviço. Atualmente a Energisa possui 164 empresas cadastradas em Mato Grosso do Sul, que são detentoras dos fios e responsáveis pela fiação solta.

“Nós contamos com o apoio da Sejusp para regularizar a questão desses cabos de telefonia e internet que ocupam a rede de energia, muitos deles clandestinos, que estão ali ocupando irregularmente a rede, alguns deles fora do padrão. O objetivo é que a gente evite riscos de acidentes com a comunidade, com motociclistas, e evite também o furto e a clandestinidade. Assim como o furto de energia, a ocupação clandestina da rede causa prejuízo para toda a coletividade”, ressalta o diretor-presidente da Energisa, Marcelo Vinhaes.

Na ação de ontem, que durou até às 3h10 desta quinta-feira (27/06), técnicos da empresa retiraram mais de 4 mil metros de cabos irregulares e clandestinos da rede. As empresas cadastradas, que já tinham sido notificadas anteriormente, foram advertidas novamente e terão prazo de 30 dias a contar de hoje para tomar as providências necessárias. Já aquelas que não estão autorizadas a fazer o uso compartilhado de postes de energia responderão pela ilegalidade junto à Polícia Civil, de acordo com o delegado Reginaldo Salomão da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo.

“Só em Campo Grande, mais de 2 mil pontos irregulares ja foram mapeados. A fiscalização vai continuar não só na capital como também em outras cidades sob atuação da concessionária”, finalizou Paulo Roberto dos Santos.

Segurança

A concessionária reforça o cuidado com a segurança. A orientação é: não se aproxime de cabos rompidos ou caídos ao chão!

O cliente deve entrar em contato imediatamente com a Energisa pelo 0800 722 7272 ou com o Corpo de Bombeiros.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram