Energisa investe R$ 125 milhões em “cérebro” que controla energia em tempo real em MS

A concessionária informou que é a segunda a aplicar essa tecnologia de ponta em todo o país

Energisa investe em tecnologia de ponta que permite monitorar e controlar, em tempo real, a distribuição energia elétrica. A ferramenta se torna muito útil Como se fosse um “cérebro” que comanda toda a rede de distribuição, garantindo que a energia chegue de forma segura e eficiente às casas, empresas e indústrias.

Sistema consegue detectar rapidamente falhas na rede, localizar onde elas ocorrem e ajudar os operadores, de maneira ágil, a resolver o problema, evitando interrupções de fornecimento de energia.

Durante evento realizado pela concessionária Cássio Bazana, gerente corporativo de tecnologia da Energisa, apresentou o projeto e detalhou alguns pontos.” É um grande investimento que a gente faz, uma tecnologia que está em plena expansão no mundo inteiro e somos a segunda no país a aplicar. No Mato Grosso do Sul a obra será concluída em 2026 e no ano seguinte nos polos da empresa no Brasil. Dos 125 milhões, R$ 25 milhões é no Mato Grosso do Sul”, afirmou.

Marcelo Santana que atua no setor de prevenção e crises de energia comentou sobre o futuro da concessionária com o projeto de ADMS, sigla em inglês para Sistema Avançado de Gerenciamento de Destruição. “Com o COI a gente acompanha em tempo real toda a operação do nosso sistema elétrico de Mato Grosso do Sul e ainda acompanha possíveis mudanças, como questões climáticas e os focos de incêndios, que podem vir a atingir a rede de distribuição”, finalizou.

Em junho de 2023 a empresa anunciou a implantação do ADMS (Advanced Distribution Management System), da Schneider Eletric, um sistema avançado e poderoso para gestão da distribuição de energia elétrica. Com um investimento de aproximadamente R$ 125 milhões ao longo de quatro anos, o projeto será um dos maiores da categoria em extensão no mundo, contemplando às nove destruidoras do Grupo Energisa e impactando diretamente mais de 8,2 milhões de clientes.

Capacitação e primeiras implantações

Para garantir a correta operação do ADMS, aproximadamente 7 mil colaboradores da Energisa serão capacitados ao longo do projeto, entre operadores do sistema, equipes de engenharia e eletricistas de destruição. Só nesta primeira etapa na Energisa Mato Grosso do Sul, 79 pessoas já foram treinadas, com carga horaria de 312 horas, para o pleno funcionamento do sistema. As primeiras destruidoras do grupo a serem contempladas com no novo sistema serão Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Paraíba.

Entre as suas capacidades estão a redução do carregamento da rede em horário de pico, a gestão e restauração de falhas com maior rapidez, e análise preditiva do comportamento da rede. A plataforma também auxilia e agiliza a tomada de decisões estratégicas relacionadas a investimentos em infraestrutura e planejamento de expansão da rede.

A plataforma também a auxilia e agiliza a tomada de decisões estratégicas relacionadas a investimentos em infraestrutura e palejamento de expansão da rede, maximizando a eficiência dos ativos.

Por Thays Schneider e Kamila Alcântara

