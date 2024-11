Empresários do setor turístico celebram ponte que conectará regiões pantaneiras de MS e MT

Visando promover a ecologia e estimular a economia, ponte sobre o rio São Lourenço promete integração pelo Porto Jofre

Com um investimento estimado entre R$ 50 e R$ 60 milhões, a ponte de concreto integrará a Estrada Transpantaneira (MT) à MS-214 (MS), conectando o município de Corumbá (MS) ao Porto Jofre, em Poconé (MT).A iniciativa é a primeira ligação física entre os dois pantanais, promovendo o desenvolvimento do ecoturismo e criando um corredor ecológico que beneficiará ambas as economias locais.

A ponte, para o produtor rural e turístico Ivanildo Miranda, estimulará ainda mais o turismo, visto que a área é reconhecida mundialmente como destino para avistamento de onças-pintadas.“Sou proprietário da Fazenda São Bento, o espaço é observatório de onças, lobo-guará, tatu e canastro. Com a ponte, com certeza o turismo de avistamento aumentará. Essa ponte que vai ligar Mato Grosso ao Mato Grosso do Sul, eu acredito que vai ser o grande “boom” do turismo para os dois estados. Eu acho que o Mato Grosso do Sul será ainda mais privilegiado”, afirma o agropecuarista.

A ligação dos pantanais também tornará a região mais acessível e diversificada para turistas nacionais e estrangeiros, consolidando o Pantanal como um dos principais destinos de ecoturismo do país. Além de favorecer a observação da fauna e flora, a infraestrutura também deve ampliar o turismo de pesca, gerando empregos e dinamizando a economia local.

“Tendo em vista que o turismo nessa região, ao lado do Porto do Jofre, conta com muitas pousadas que recebem muitos estrangeiros, principalmente alemães, americanos, canadenses e japoneses, acredito que vamos ter um benefício muito grande. Além disso, benefício quanto a época de queimadas, poderemos fazer uma cooperação entre MT e MS para ajudarmos uns aos outros no combate ao fogo”, pondera Ivanildo.

O governo, para viabilizar o acesso ao local da futura ponte, está realizando obras de implantação e concluindo o revestimento primário de cerca de 60 km da MS-214, com 70,63% das obras já concluídas. Essa estrada está situada a aproximadamente 70 km de Coxim e 40 km de Sonora, no entroncamento com a BR-163.

A MS-214, que conecta a BR-163 em Mato Grosso do Sul a Porto Jofre, em Mato Grosso, possui 257 km de extensão, dos quais 72 km já estão implantados, e outros 125 km estão planejados no Sistema Rodoviário Estadual.

“Vamos reunir o Pantanal novamente através dessa estrada e ter uma verdadeira Transpantaneira, unindo o norte ao sul do Pantanal”, comenta o pecuarista Armando Lacerda ao dizer que a construção da ponte é um planejamento antigo que enfim “unirá os dois pantanais, que são absolutamente iguais na sua diversidade”.

Esse novo acesso também facilitará a mobilidade de transporte de gado, insumos e promovendo a integração econômica e ambiental entre os estados. “A ponte será um marco na conectividade dos dois estados e impulsionará significativamente o turismo ecológico na região”, explica o diretor de Infraestrutura Rodoviária da Seilog, Rudi Fiorese.

Por Ana Cavalcante

