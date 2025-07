Empresa florestal cria espaço em site com ações sociais que impactam MS e parte de SP

Nova seção do site da MS Florestal reúne projetos em dez municípios, beneficiando mais de 45 mil pessoas

Nos bastidores da produção florestal, uma outra frente vem se consolidando nos últimos dois anos: o investimento em educação, geração de renda e melhoria na qualidade de vida das comunidades. Agora, esse trabalho ganha um espaço dedicado no site da MS Florestal. Nesta quinta-feira (31), a empresa lança uma nova página para apresentar de forma clara os 17 projetos sociais já realizados e os 9 em andamento, com informações sobre como participar, onde estão sendo realizados e quem pode acessar cada iniciativa.

A nova seção traz dados detalhados sobre os dez municípios onde os projetos atuam, os públicos atendidos e as formas de envolvimento da comunidade. As ações estão organizadas em três grandes eixos: educação, empoderamento e bem-estar, envolvendo mais de 250 voluntários dedicados.

Dentre os destaques, estão o Educação Continuada, atravessando divisas o projeto está presente em Bataguassu, Santa Rita do Pardo, Água Clara, Brasilândia e Presidente Epitácio, com foco na melhoria do IDEB e na proficiência dos estudantes da rede pública; e o Visão no Futuro, que atua em Bataguassu, Santa Rita do Pardo e Água Clara, oferecendo triagem oftalmológica e doação de óculos para estudantes e professores.

Outro projeto importante é o Jovens Talentos, desenvolvido nesses três municípios, que prepara adolescentes para o mercado de trabalho por meio de formação técnica em logística e florestas, bolsas de estudo e maior empregabilidade.

Na área de empoderamento, o Dona Della fortalece o empreendedorismo feminino em Bataguassu, Santa Rita do Pardo, Água Clara e Brasilândia. Já o Costura Sustentável, realizado em Bataguassu, capacita mulheres para gerar renda por meio da economia circular e reutilização de resíduos têxteis. O projeto Nós do Campo apoia agricultores familiares em Bataguassu, Santa Rita do Pardo, Nova Andradina e Nova Alvorada do Sul, promovendo a produção leiteira em regiões próximas às operações da empresa.

Segundo Geovane Rocha, analista de Comunicação Digital e Mídias Sociais da MS Florestal, participar da criação dessa nova aba foi uma experiência marcante. “Contribuir para o desenvolvimento da página de Responsabilidade Social foi muito enriquecedor. Trabalhamos em equipe para traduzir, com sensibilidade e clareza, o impacto que esses projetos têm nas comunidades. Mostrar isso de forma acessível no site reforça o compromisso da companhia de transformar realidades por meio de ações sociais inspiradoras, em parceria com o Bracell Social”, afirma.

Ana Nelly Castello Branco, participante do projeto Costura Sustentável e atual presidente da Associação Ipê Rosa — criada a partir do projeto em Bataguassu —, reforça a importância da nova página para dar visibilidade às histórias reais. “Esse site é fundamental porque mostra que os projetos existem de verdade, que estão acontecendo perto da gente. As pessoas poderão acessar e ver que a vizinha participa do projeto de costura, que a colega da igreja está no empreendedorismo. Isso aproxima, dá rosto às ações. E precisa ser um site bonito, fácil de navegar, que alcance também quem ainda não conhece essas iniciativas. Quem já sabe, já busca; quem não conhece, precisa ser alcançado”, destaca.

De acordo com Michelle Oliveira, coordenadora de Responsabilidade Social da MS Florestal, a nova seção no site foi criada para dar maior visibilidade às ações já realizadas e facilitar o acesso da população interessada.

“Nos últimos dois anos, nossos projetos ganharam força e tiveram um impacto real nas comunidades. Agora, queremos mostrar onde eles estão acontecendo, como funcionam e de que forma qualquer pessoa pode participar. Essa iniciativa valoriza as ações e fortalece a nossa relação com as comunidades,” explica.

Além disso, a nova página também servirá como um ponto de acesso para futuros editais e informações sobre o Bracell Social. As atualizações serão feitas conforme a demanda, com foco em ações concretas e oportunidades abertas à participação da população.

Sobre a MS Florestal

A MS Florestal é uma empresa sul-mato-grossense que fortalece as atividades de operação florestal do Grupo RGE no Brasil, um conglomerado global com foco na manufatura sustentável de recursos naturais. Especializada na formação de florestas plantadas e na preservação ambiental, além do desenvolvimento econômico e social das comunidades onde atua, a MS Florestal participa de todas as etapas, desde o plantio do eucalipto até a manutenção da floresta. Para mais informações, acesse: www.msflorestal.com

Sobre o Bracell Social

O Bracell Social é um programa de investimento social, alinhada às diretrizes do Grupo RGE, norteado por 3 pilares (3E’s – Educação, Empoderamento e Bem-estar). São realizados projetos que contribuem com o desenvolvimento das comunidades locais, conectando a inclusão social e a sustentabilidade, de modo que as pessoas possam desenvolver suas capacidades individuais e ter acesso a oportunidades para uma vida melhor.