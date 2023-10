Empresa espanhola assume Aeroporto Internacional de Campo Grande por 30 anos

Aena recebe espaço com obras inacabadas e curto prazo para entrega de melhorias exigidas em contrato

À meia-noite desta sexta- -feira (13), os três principais aeroportos sul-mato- -grossenses passaram a ser administrados pela empresa espanhola Aena. Com seis terminais em atividade no Brasil, todos na região Nordeste, a concessionária estará responsável por 17 aeroportos até o fim de 2023, o que corresponde a 20% da malha viária do país.

Durante uma apresentação, promovida pelo diretor-presidente da Aena Brasil, Santiago Yus, foram destacadas as novas tecnologias e melhorias estruturais que devem ser aplicadas em Campo Grande, Ponta Porã e Corumbá.

“Uma concessão de 30 anos, com os investimentos obrigatórios que entregaremos em 2026. Todos os sistemas serão remodelados, como meios-fios, estacionamentos, canal de inspeção e área de embarque, além das pontes de embarque [finger]. Vamos melhorar a experiência dentro do terminal, para que seja muito mais aconchegante. Também a parte operacional da aeronave, em que vamos melhorar o pavimento, o estacionamento das aeronaves e a pista de pouso”, destacou Santiago.

Desde o início de 2020, a companhia atende os aeroportos de Recife (PE), Juazeiro do Norte (CE), João Pessoa (PB), Campina Grande (PB), Aracaju (SE) e Maceió (AL). No último dia 10 oficializaram a administração do terminal de Uberlândia (MG). Em novembro, estreiam em Ponta Porã (MS), Corumbá (MS), Uberaba (MG), Montes Claros (MG), Marabá (MG), Carajás (PA), Santarém (PA) e Altamira (PA).

“O Brasil é um país com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, é quase 17 vezes o tamanho do nosso país. Então, pela sua dimensão, pela sua geografia, o país utiliza muito do transporte aéreo. Nós enxergamos um potencial muito relevante”, pontuou o representante espanhol no Brasil.

Natural de Recife, Usiel Vieira foi nomeado diretor do Aeroporto Internacional de Campo Grande e diz ter se impressionado com a atenção ao turismo com preservação ambiental promovido pelo Estado.

“Mato Grosso do Sul tem um modelo de turismo sustentável reconhecido no mundo inteiro e a Aena, como principal operadora, vem para cá para requalificar o aeroporto e torná-lo a principal porta de entrada. Nossa expectativa é que a gente consiga ajudar com o trade turístico. Vim do Nordeste e lá temos um modelo de turismo lá no litoral, aí, quando viemos para cá, aprendemos a trabalhar com o turismo sustentável. Encontramos a natureza e o ser humano convivendo em harmonia. São um milhão e meio de passageiros aqui, onde já estamos fazendo um estudo de mobilidade e visualizamos um crescimento pujante”, concluiu Usiel.

A empresa é considerada a maior operadora aeroportuária do mundo em números de passageiros, responsável pela gestão de 46 aeroportos e dois heliportos na Espanha. Também detém 51% do Aeroporto de Londres-Luton e atua no México (12 aeroportos), Colômbia (2) e Jamaica (2).

Por – Kamila Alcântara

