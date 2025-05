Emprega CG oferta 1.300 vagas em 35 profissões nesta sexta-feira(09) na Funsat

Vinte empresas farão recrutamento direto durante evento realizado das 8h às 12h, com atendimento por senha

A 13ª edição do Emprega CG será realizada nesta sexta-feira (9), com 1.300 vagas de trabalho abertas em 35 áreas diferentes. O evento acontece das 8h às 12h na sede da Agência de Empregos da Funsat (Fundação Social do Trabalho), localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória. O atendimento será feito por meio de senhas, distribuídas conforme a ordem de chegada.

Participam do mutirão de empregos 20 empresas que estarão com recrutadores no local para realizar seleções imediatas. Para concorrer a uma das vagas, é necessário que o cadastro do candidato esteja atualizado no sistema da Funsat.

Entre as oportunidades disponíveis estão funções como auxiliar de enfermagem, motorista (com CNH das categorias B, C, D e E), auxiliar de limpeza, atendente de balcão, açougueiro, operador de empilhadeira, repositor, auxiliar administrativo, estoquista, agente de conservação, técnico de enfermagem, vendedor, recepcionista, técnico de segurança do trabalho, entre outras. Também há vagas em cadastro de reservas para jovem aprendiz e menor aprendiz, além de cargos como analista fiscal e comprador.

Na etapa seguinte do programa, o balcão de empregos será levado ao bairro Coophatrabalho, na próxima segunda-feira, dia 13 de maio, a partir das 8h, com a oferta de outras 300 vagas para contratações imediatas.

Mais informações sobre o Emprega CG podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5800.

