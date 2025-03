Empreendedorismo feminino, acesso a crédito e reconhecimento são destaques no Delas Day

Em primeira mão, o Sebrae vai apresentar a edição 2025 do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios com o objetivo de incentivar mais mulheres em suas trajetórias

Mais de 5 mil mulheres são esperadas para debater sobre empreendedorismo, liderança, diversidade, inclusão, ciência e tecnologia em um dos maiores eventos que fomentam o protagonismo feminino no Mato Grosso do Sul. O Delas Day, que acontece na próxima quarta (26) e quinta-feira (27), no Bosque Expo, em Campo Grande, promete ser uma jornada transformadora para as participantes – com entrada gratuita. A iniciativa é realizada pelo Sebrae em parceria com diversas instituições comprometidas com o desenvolvimento social e econômico do estado.

De acordo com pesquisa realizada pelo Sebrae, do universo de donas de negócios (mais de 10 milhões), 72,4% têm ensino médio completo ou mais; e o ensino superior já é realidade para quase 29% dessas mulheres. A vantagem do percentual de empresárias com Ensino Superior ou mais em relação aos homens que empreendem é de mais de 13 pontos percentuais.

Entretando, apesar da escolaridade maior, o rendimento médio real das mulheres donas de negócios no quarto trimestre de 2024 foi 24,4% menor que dos homens que empreendem. Por isso, segundo a diretora de Administração e Finanças do Sebrae, Margarete Coelho, eventos como estes são fundamentais para que as condições do empreendedorismo feminino sejam melhores.

“As mulheres empreendedoras desempenham um papel crucial na geração de emprego e renda e no fortalecimento das economias locais. Além disso, negócios liderados por mulheres têm um efeito multiplicador, gerando impacto positivo na comunidade e incentivando outras mulheres a empreenderem. É por isso que as apoiamos nessa caminhada.”

Um dos pontos a serem reforçados no evento é o acesso ao crédito, por meio do Acredita Delas. A iniciativa do Sebrae oferece aval de 100% do valor para operações de crédito voltadas para o público feminino. Além da garantia total do empréstimo, o programa vai trabalhar para aproximar mulheres das instituições financeiras, promovendo também educação financeira e oferecendo suporte orientado e acolhedor.

“A realidade é que apenas 29,4% do crédito concedido no país beneficia empresas lideradas por mulheres. E, mesmo quando conseguem obter o empréstimo, elas acabam enfrentando taxas de juros, em média, 4 pontos percentuais mais altas do que as aplicadas a empresas geridas por homens”, justifica a diretora.

Caravana Sebrae Delas

Para aproximar esse público das instituições financeiras e estimular a oferta de crédito com taxas de juros mais baratas, o Sebrae vai realizar, nessa ocasião, a primeira edição da Caravana Sebrae Delas. A iniciativa vai reunir diversos serviços, com mutirões que vão aproximar Bancos, Instituições Financeiras, Ministério da Micro e Pequena Empresa, Sistema S, além de parceiros e gestores locais e mulheres empreendedoras ou que planejam abrir o próprio negócio. Ao longo dos próximos meses estão previstas novas edições da Caravana em Goiás, Maranhão, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Espírito Santo.

Inspiração

O evento contará com palestras, painéis, workshops, rodadas de negócios, atrações culturais e networking. Entre as palestrantes convidadas estão a apresentadora e empresária Ana Hickmann, a cantora e atriz Mariana Rios, a comunicadora Maria Cândida e a especialista em saúde mental Elisama Santos.

O mote do encontro será “Jornadas que inspiram novas histórias”. Por essa razão, o Sebrae vai aproveitar o evento para lançar a edição do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2025, que reconhecerá histórias de mulheres empreendedoras nas categorias: pequenos negócios; microempreendedora individual (MEI); produtora rural; ciência e tecnologia; e negócios internacionais. Desde 2004, mais de 100 mil mulheres se inscreveram e mais de 200 foram premiadas. As inscrições estarão abertas em breve.

Serviço – Delas Day

Data: quarta (26) e quinta-feira (27), das 13h às 21h

Local: Bosque Expo, em Campo Grande (Shopping Bosque dos Ipês – Av. Cônsul Assaf Trad, 4796)

Inscrições no site do evento

