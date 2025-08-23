Em 7 meses, MS registra 431 casos de acidentes de abelhas e SES alerta para riscos

Secretaria orienta que população não tente fazer o manejo de enxames e acionem o Corpo de Bombeiros

Com a aproximação do período de enxameação das abelhas, que acontece entre setembro e novembro, a SES (Secretaria Estadual de Saúde) alerta a população para os riscos de acidentes envolvendo estes animais. A enxameação é o momento em que a uma nova rainha assume o comando da colméia e a antiga sai à procura de um novo local para fazer outro ninho acompanhada de mais 10 ou 30 mil abelhas e, até encontrarem um lugar definitivo, costumam ficar em áreas compartilhadas com humanos, tornando um momento propício para acidentes.

Diante deste cenário, a SES orienta que as pessoas não tentem remover os enxames por conta própria, já que sem o manejo adequado há risco de acidentes é bem maior. A pasta ainda recomenda que a população não tente matá-las, porque basta que um morra para que as outras sejam atraídas ao local e comecem um ataque coletivo, que pode ser fatal.

Nos casos de acidentes com esta espécie, o risco de morte aumenta quanto mais picadas houver, dependendo se a pessoa for criança ou adulta. No primeiro, 50 a 100 picadas são suficientes para que a vítima morra, já em adultos, 300 picadas representam uma intoxicação severa e pode levar ao óbito por insuficiência renal. Por sua vez, pessoas alérgicas precisam redobrar a atenção: para essas, basta apenas uma picada para desencadear um quadro de choque anafilático.

Dessa forma, para evitar o risco de acidentes e, até mesmo óbitos, a atitude mais acertada é acionar o Corpo de Bombeiros Militar, pelo 193. Em áreas rurais, um apicultor experiente pode ser acionado para realizar o manejo seguro.

Em caso de acidente, a vítima deve ser levada imediatamente a uma unidade de saúde para atendimento adequado.

Ataques em MS

De acordo com a SES, apenas em 2025, já foram notificados 431 casos, com a ocorrência de duas mortes. O número já é proporcionalmente maior que em 2024, quando, em 12 meses, foram registrados 598 acidentes, também com dois óbitos. Ainda segundo a Secretaria, a tendência histórica observada é de crescimento no número de ocorrências em todo o Brasil, sendo necessário redobrar a atenção, especialmente nesta época do ano.

Atente-se:

● Os enxames são mais ativos entre 10h e 15h, em dias quentes e ensolarados. Perfumes fortes, roupas coloridas e sons estridentes aumentam o risco de ataques.

● Caso se depare com um enxame, afaste-se lentamente. Se houver ataque, proteja rosto e pescoço com um pano e busque abrigo o mais rápido possível.

● Nunca tente remover, capturar, queimar ou espantar colmeias por conta própria.

Por Ana Clara Julião e Suelen Morales

/

