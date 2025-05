Eleitores têm até 19 de maio para regularizar título e evitar cancelamento

Mais de 5 milhões de pessoas estão em risco por ausência nas últimas eleições, segundo o TSE

Eleitoras e eleitores com pendências com a Justiça Eleitoral têm até o dia 19 de maio para regularizar a situação e evitar o cancelamento do título de eleitor. O prazo vale para quem deixou de votar em três turnos consecutivos, não apresentou justificativa e não pagou as multas correspondentes.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cerca de 5,3 milhões de pessoas em todo o país estão nessa situação. O não comparecimento às urnas sem justificativa pode resultar em consequências como a suspensão do documento eleitoral, além de restrições para emitir passaporte ou carteira de identidade, renovar matrícula em instituições públicas de ensino e tomar posse em cargos públicos.

A regularização pode ser feita de forma presencial nos cartórios eleitorais, pelo site da Justiça Eleitoral ou pelo aplicativo e-Título. Para saber se está em situação irregular, o eleitor deve acessar a opção “Consultar a situação eleitoral” no portal da Justiça Eleitoral.

As multas por ausência nas eleições podem ser pagas via boleto bancário, Pix ou cartão de crédito. Após o pagamento, é possível acompanhar o andamento do pedido de regularização de forma online.

O cancelamento do título, no entanto, não se aplica a quem tem menos de 18 anos ou mais de 70, faixas etárias em que o voto é facultativo.

