Eleitores da E. E. Profª Fausta Garcia Bueno, votarão na UCDB nas eleições de outubro

Eleitores que votam na Escola Estadual Profª Fausta Garcia Bueno, localizada no Bairro Coophasul que faz parte da 35ª Zona Eleitoral, terão que votar nas eleições deste ano na UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), no Jardim Seminário em Campo Grande.

O motivo, segundo o TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de Mato Grosso do Sul, é por conta da reforma no prédio da escola. A execução das obras não terminará em tempo hábil para o dia da votação no dia 2 de outubro de 2022.

A transferência, que atinge cerca de 2.900 eleitores, é válida excepcionalmente para as Eleições de 2022. Para as eleições seguintes, os eleitores retornarão a exercer o voto na EE Profª Fausta Garcia Bueno.

O prédio da Universidade Católica Dom Bosco – UCDB, fica localizado na Avenida Tamandaré, n. 6.000, Bairro Jardim Seminário.

Com informações da Ascom TRE/MS.