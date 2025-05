Eldorado reforça saneamento com foco ambiental e desenvolvimento

O município de Eldorado, localizado na região sul de Mato Grosso do Sul, deu início a uma etapa estratégica de transformação urbana e ambiental por meio das obras de ampliação da rede de esgotamento sanitário.

O projeto prevê a instalação de 59 quilômetros de rede coletora de esgoto, conectando cerca de 3 mil moradias e beneficiando diretamente mais de 8 mil moradores. A previsão de conclusão é novembro de 2025, consolidando um avanço técnico e ambiental de grande importância para o município.

“Com essa obra, reforçamos a infraestrutura urbana e reafirmamos nosso compromisso com o uso sustentável do território. É uma iniciativa que integra engenharia, preservação ambiental e melhoria da qualidade de vida da população.” Gabriel Buim, diretor-presidente da Ambiental MS Pantanal.

A parceria da Ambiental MS Pantanal com SANESUL, no contexto da Parceria Público-Privada (PPP) que vem transformando o saneamento básico em Mato Grosso do Sul, atualmente a meta de cobertura do estado é 67%. A previsão é que em 2026 chegue em 86%.

