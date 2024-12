Eldorado Brasil abre inscrições para o programa de estágio Super Talentos 2025

As inscrições vão até o dia 6 de janeiro e as oportunidades estão distribuídas em quatro localidades: Três Lagoas (MS), São Paulo, Santos e Andradina (SP)

Reconhecida como uma das empresas de celulose mais competitivas e inovadoras do mundo, a Eldorado Brasil Celulose abre inscrições para a edição 2025 do programa de estágio Super Talentos. Jovens de todo o País poderão participar de um processo seletivo para trilhar uma carreira em uma empresa pautada pela inovação, aprendizado e colaboração. As inscrições vão de 2 de dezembro de 2024 até 6 de janeiro de 2025, com vagas abertas em Três Lagoas (MS), São Paulo, Santos e Andradina (SP).

Durante os 12 meses do programa, os estagiários contam com mentoria personalizada, participam de uma trilha de aprendizagem estruturada e têm a oportunidade de vivenciar os processos da empresa por meio de visitas técnicas e atividades guiadas. Essas experiências são planejadas para promover um desenvolvimento completo, com possibilidades reais de efetivação ao final do programa — como aconteceu com Jean Greguere Santos Millien, ex-estagiário da área de Contabilidade e Controladoria, que foi efetivado em 2024.

“O grande diferencial do programa de estágio da Eldorado é a integração entre teoria e prática, aliada ao acompanhamento próximo dos líderes. Essa base sólida foi essencial para o meu crescimento e para que eu me destacasse como um profissional preparado para desafios maiores. Como resultado, ao final do programa tive a oportunidade de ser efetivado, o que me motivou ainda mais a crescer dentro da empresa. Para quem ingressar na próxima turma do Super Talentos, meu conselho é: venham com vontade de aprender, perguntar e se desafiar, porque a Eldorado é uma empresa que valoriza estagiários comprometidos e dispostos a evoluir”, destaca Jean.

ÁREAS DE ATUAÇÃO E ELEGIBILIDADE

Os estagiários atuarão em áreas estratégicas, como: Industrial, Florestal, Transportadora, TI, Financeira, Comercial e Logística. Para participar, é necessário estar no penúltimo ou último ano de graduação, com término previsto para 2026 ou 2027.

São aceitos cursos de diversas áreas, incluindo Engenharia Florestal, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia da Computação, Engenharia Química, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Mecatrônica, Automação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas de Informação, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Administração, Agronomia, Biologia, Arquitetura e Urbanismo, Economia, Estatística e Física.

Para Miriã Silva Amanci, estudante de Engenharia de Produção e estagiária no terminal portuário EBLog em Santos (SP), o programa tem proporcionado uma experiência transformadora e única, combinando aprendizado prático e suporte para o seu desenvolvimento profissional.

“O programa me permite participar ativamente de projetos e contribuir com soluções para os desafios do dia a dia da equipe. Por meio dessa vivência e com todo o apoio que recebo, eu consigo aplicar na prática o que aprendi na faculdade e entender como a engenharia de produção atua no setor de celulose”.

LÍDERES DO FUTURO: O OLHAR DOS TUTORES PARA A NOVA GERAÇÃO

O Gabriel Falchi Caldato, Especialista na área de Engenharia de Processos e tutor de um dos estagiários, enxerga o Super Talentos como uma oportunidade de aprendizado mútuo entre as gerações, para ele, trabalhar com essa juventude é uma experiência valorosa, que traz um olhar inovador para dentro da empresa.

“Na Eldorado, valorizamos a capacidade dos estagiários de pensar de forma diferente, o que torna o ambiente de trabalho mais dinâmico e criativo. Nossa cultura, baseada em colaboração, ética e inovação, permite acompanhar o desenvolvimento desses jovens, vendo eles ganharem confiança, adquirirem novas habilidades e se integrarem aos valores da empresa. É muito bom participar do desenvolvimento desses talentos e ver como a integração aos nossos valores fortalece o futuro da empresa, enquanto proporcionamos aprendizado e crescimento contínuo para cada estagiário”, afirma Gabriel.

BENEFÍCIOS DO PROGRAMA SUPER TALENTOS

· Bolsa-auxílio;

· Assistência médica;

· Seguro de vida;

· Vale-refeição ou alimentação;

· Auxílio-transporte;

· Acesso a programas internos de bem-estar e qualidade de vida.

COMO PARTICIPAR

O Super Talentos promove a inclusão e diversidade, buscando candidatos engajados e inovadores, independentemente de raça, cor, gênero ou necessidades especiais.

CLIQUE AQUI e inscreva-se para fazer parte do programa de estágio em uma das empresas mais inovadoras, sustentáveis e líderes no setor de celulose.

SOBRE A ELDORADO BRASIL

A Eldorado Brasil Celulose é reconhecida globalmente por sua excelência operacional e seu compromisso com a sustentabilidade, resultado do trabalho de uma equipe qualificada de mais de 5 mil colaboradores. Inovadora no manejo florestal e na fabricação de celulose, produz, em média, 1,8 milhão de toneladas de celulose de alta qualidade por ano, atendendo aos mais exigentes padrões e certificações do mercado internacional. Seu complexo industrial em Três Lagoas (MS) também tem capacidade para gerar energia renovável para abastecer uma cidade de 2,1 milhões de habitantes. Em Santos (SP), opera a EBLog, um dos mais modernos terminais portuários da América Latina, exportando o produto para mais de 40 países. A companhia mantém um forte compromisso com a sustentabilidade, inovação, competitividade e valorização das pessoas.