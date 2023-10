El Niño: Inverno deste ano deve ser mais quente e chuvoso em Mato Grosso do Sul

Temido por muitos e querido por outros, o inverno teve início ontem (21), às 10h58 (horário de MS), e vai até o dia 23 de setembro. O começo da estação mais fria do ano foi marcado pela manhã gelada que os sul-mato-grossenses vêm enfrentando há semanas, mas um sol brilhante ganhou espaço, ao longo do dia. Apesar de ser uma época voltada ao frio, a previsão do Cemtec-MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul) para este ano é de uma temporada com temperaturas acima da média histórica e com chuvas presentes.

Segundo o monitoramento, haverá quedas na temperatura, porém, entre os meses de julho, agosto e setembro, as mínimas devem ficar acima do esperado. Segundo dados estatísticos dos últimos 30 anos, as médias esperadas para a maior parte do Estado variam entre 20°C e 22°C graus, ou seja, em um dia pode haver mínima de 10°C e máxima de 30°C. Para a região pantaneira, há uma variação diferente e deve alternar entre 26°C e 28°C.

Além da indicação de um inverno mais quente, o Cemtec-MS apontou que a estação também deve trazer chuva para o Estado. Conforme ainda as estatísticas, as médias históricas de chuva variam de acordo com as regiões de MS. Na maior parte da região sul-mato-grossense, a média para o inverno é de chuvas entre 100 mm e 200 mm; na região sul, a variação é de 200 mm a 300 mm; enquanto na região norte, historicamente, os registros ficaram entre 50 mm e 100 mm.

O inverno é um período de estiagem no Estado, no entanto, em 2023, as precipitações “ficarão dentro ou ligeiramente acima da média histórica em Mato Grosso do Sul”. Marcado pela queda das temperaturas, noites mais longas e dias mais curtos, durante o inverno também são previstos os menores índices pluviométricos do ano e formações de geadas, nevoeiro e neblina, favorecidos pelas temperaturas baixas e umidade do ar abaixo de 20%.

A primeira frente fria, após o início do inverno, deve provocar mudanças nos termômetros nesta quinta-feira (22). Segundo o Cemtec, aliada ao intenso fluxo de umidade e atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai, estes sistemas devem favorecer o aumento de nebulosidade e chuvas, com destaque nas regiões sul e sudoeste do Estado.

São previstas temperaturas mínimas entre 17-18°C e as máximas podem atingir valores de 26°C para as regiões leste e sul do Estado. Para as regiões norte e oeste do MS, esperam-se mínimas entre 17 de 22°C e máximas de até 31°C. Em Campo Grande, está previsto mínima de 18°C e máxima de até 28°C.

Além disso, à reportagem, o meteorologista Natálio Abraão alertou para dias de temperaturas intensamente baixas, entre 15 e 20 de julho, em todo o Estado. Em contrapartida, para o início de agosto, o meteorologista apontou que as temperaturas devem ficar moderadamente baixas no centro, oeste e sudoeste de Mato Grosso do Sul, alcançando os municípios de Corumbá, Bela Vista, Bodoquena, Bonito e Jardim, no interior. Natálio ressaltou também quanto às geadas, que devem ocorrer principalmente de 12 a 18 do próximo mês, em razão do avanço da massa de ar polar que aponta para queda de temperatura e ventos acima de 40 km/h, nas regiões centro, sul, sudoeste e leste do Estado.

Cuidados com a saúde precisam ser redobrados

Os dias frios mal deram as caras e os problemas respiratórios começaram a surgir em crianças, adultos e idosos. A transmissão das doenças também aumenta porque as pessoas permanecem mais tempo confinadas em espaços fechados e sem ventilação. “Nesse período do ano, ocorrem oscilações muito bruscas de temperaturas e, com isso, chega também a ‘temporada de viroses’ que, neste ano, em especial, começou mais cedo e quem mais sofre os impactos, nesse período, são as crianças”, explicou a pediatra da Unimed Campo Grande, Dra. Kamilla Moussa, também chamando a atenção para adultos e idosos.

De acordo com a especialista, é preciso ficar de prontidão e colocar em prática as dicas para manter a saúde em bom estado, durante o inverno. “Mantenha a hidratação, com sucos, chás, mas principalmente água; opte por uma alimentação saudável, rica em frutas, legumes e verduras; abra as janelas. Mesmo em dias frios, é importante deixar pelo menos uma fresta aberta para a circulação de ar, pois isso evita que o vírus permaneça no ambiente; em dias mais secos, utilize umidificadores de ar ou mesmo uma toalha molhada dentro no cômodo/ambiente. Mantenha o calendário vacinal em dia; evite locais de grande aglomeração de pessoas, assim como o contato com pessoas que apresentam sintomas respiratórios; priorize atividades ao ar livre; reforce a higienização das mãos”, destacou ela.

As doenças mais comuns nesta estação do ano são: gripe, rinites alérgicas, asma e bronquite. Conforme especialistas, os casos, neste período, aumentam por conta da exposição à temperatura baixa que tende a aumentar a formação de secreções nasais, causando tosse e obstrução nasal. Para evitar esta situação, é essencial adotar uma rotina de cuidados em casa, como: ter uma boa higienização, limpando os ambientes com pano úmido; escovar animais de estimação fora do ambiente de casa, para não ter perda de pelo no local; dentre outros cuidados diários.

CAMPANHA ‘AQUEÇA COM AMOR’

Com a proximidade do inverno e a ocorrência de baixas temperaturas nós, da Decat, estamos= lançando a campanha “Aqueça com Amor”, para arrecadarmos agasalhos, cobertores, caminhas, casinhas, ração ou qualquer item útil para cães e gatos que precisam se proteger do frio.

A campanha “Aqueça com Amor” é uma ótima oportunidade para ajudar animais que precisam de cuidados especiais durante o inverno. Afinal, cães e gatos também sentem frio e precisam se proteger para ter uma vida saudável e feliz. Doe e ajude a proteger esses animais!

As doações serão recebidas na sede da Decat, localizada na rua Sete de Setembro, 2.421. Mais informações: (67) 99653-0934.

Por Brenda Leitte- Jornal O Estado do MS.

