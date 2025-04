Drive de Vacinação contra Influenza começa nesta quarta-feira em Campo Grande

Para ampliar a cobertura vacinal e reduzir a sobrecarga nas unidades de saúde, a Prefeitura de Campo Grande inicia nesta quarta-feira (2) o ‘Drive de Vacinação’ contra a Influenza. A iniciativa acontecerá diariamente no Quartel do Corpo de Bombeiros, localizado na Rua 14 de Julho, no Centro da cidade.

O atendimento será realizado em horários diferenciados para facilitar o acesso da população. De segunda a sexta-feira, a vacinação ocorre das 18h às 22h. Já aos sábados e domingos, o drive funciona em dois períodos: das 7h às 11h e das 13h às 17h. A campanha conta com a parceria do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, que auxilia na logística da ação.

Mato Grosso do Sul recebeu 524 mil doses da vacina contra a Influenza neste ano. Na última semana, foram entregues 84 mil doses, e no último sábado (29), mais 440 mil foram repassadas pelo Ministério da Saúde. Além das vacinas, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) distribuiu mais de 1,1 milhão de seringas e agulhas para garantir a imunização da população.

O drive de vacinação funcionará até o dia 17 de abril e atenderá exclusivamente os grupos prioritários, conforme definido pelo Informe Técnico do Ministério da Saúde.

Além dos grupos prioritários tradicionais do Calendário Nacional de Vacinação, como crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos a partir de 60 anos, a campanha também abrange:

– Trabalhadores da saúde

– Puérperas

– Professores dos ensinos básico e superior

– Povos indígenas

– Pessoas em situação de rua

– Profissionais das forças de segurança e de salvamento

– Profissionais das Forças Armadas

– Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais

– Pessoas com deficiência permanente

– Caminhoneiros

– Trabalhadores dos Correios

– Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso)

– Trabalhadores portuários

– Funcionários do sistema de privação de liberdade

– População privada de liberdade

– Adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos)

A campanha tem o objetivo de garantir a imunização dos grupos de risco, prevenindo complicações da Influenza e reduzindo a demanda por atendimentos hospitalares durante o período sazonal da doença. A população incluída nos grupos prioritários deve se dirigir ao drive com documento de identificação e, se necessário, comprovação da condição prioritária.

