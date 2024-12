Distrito de Nova Casa Verde ganha quartel e unidade de resgate do Corpo de Bombeiros

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, inaugurou nesta terça-feira (17) o novo quartel do Corpo de Bombeiros Militar em Nova Casa Verde, distrito de Nova Andradina, e entregou uma unidade de resgate (viatura) que estará disponível para atender aproximadamente 3,2 mil habitantes do distrito.

Representando o governador Eduardo Riedel, o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, destacou as mudanças positivas que vêm sendo realizadas na segurança pública do Mato Grosso do Sul, enfatizando a importância do novo investimento. “É uma mudança perceptível, mas a gente precisa continuar investindo. É uma imensa alegria estar aqui, trazendo uma saudação e o abraço do governador”, afirmou.

Durante a cerimônia, o secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, ressaltou a relevância dos avanços na segurança pública em todo o estado. “Comemoramos resultados que vão além de Nova Andradina, além de Nova Casa Verde; são conquistas de todo o Mato Grosso do Sul. Este é também um momento de gratidão, pois esses bons resultados só são possíveis graças aos homens e mulheres que fazem da segurança pública do nosso estado um exemplo a ser seguido. Temos sido referência e inspiração em diversas áreas, desde o combate a incêndios no Pantanal até operações de resgate durante inundações no Rio Grande do Sul”.

O prefeito de Nova Andradina, José Gilberto Garcia, também comemorou a entrega da nova unidade. “Esta é uma palavra de gratidão pela parceria firmada com o Governo do Estado, que viabilizou a instalação desta importante unidade do Corpo de Bombeiros. Temos a certeza de que estamos no caminho certo”.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Frederico Pouso Salas, destacou o papel essencial da colaboração entre os poderes. “A integração entre os poderes é fundamental, e o que vemos aqui é o resultado dessa união. Esta parceria entre o Governo do Estado e a prefeitura trouxe benefícios diretos para a sociedade, fortalecendo e aprimorando os serviços públicos”.

Investimento

Para a aquisição da viatura, foram investidos R$ 406,8 mil. Já para a construção do prédio, foram aplicados mais de R$ 1 milhão, sendo R$ 831,2 mil em recursos do Governo do Estado e R$ 212,5 mil da Prefeitura de Nova Andradina. O terreno foi doado pelo município, que também ficou responsável pela licitação e administração da obra.

O novo quartel conta com alojamentos masculinos e femininos, área de serviço, cozinha, banheiros, área de descanso, almoxarifado, garagem/pátio e uma estrutura para limpeza de viaturas (assepsia), sendo uma das mais completas do Estado. Além disso, cerca de R$ 30 mil foram investidos em móveis.

O novo prédio e a nova viatura somam R$ 1,4 milhão em investimentos na segurança e bem-estar da população, promovendo avanços que beneficiam toda a sociedade sul-mato-grossense.