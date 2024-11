Dia Nacional do Doador de Sangue: Hemosul ficará aberto até às 17h nesta segunda-feira

Para intensificar as doações de sangue como parte das ações do ‘Dia Nacional do Doador de Sangue’, celebrado nesta segunda-feira (25), o Hemosul Coordenador, em Campo Grande, recebe voluntários durante toda a semana, das 7h às 17h.

O mês de novembro foi escolhido por preceder um período de estoques baixos, proximidade das férias, de datas comemorativas de fim de ano, carnaval e outros períodos de feriados prolongados. O sangue doado é utilizado para pessoas com doenças hematológicas variadas e câncer, pessoas que se submetem a cirurgias eletivas de grande porte e para emergências.

Os doadores regulares de sangue, ou aqueles que fazem pela primeira vez, relatam a alegria de poder ajudar. “Minha mãe sempre contou que quando nascemos de sete meses de gestação, eu e minha irmã gêmea, a medicina dizia que ou ela ou nós sairíamos vivas. Todas precisamos de sangue na época. Desde muito nova eu pensei que seria justo se eu, que recebi doação de sangue, retribuísse para ajudar, agradecer de alguma forma”, disse a estudante Hilda Beatriz Fernandes, 19 anos.

Para demonstrar agradecimento ou marcar uma nova etapa de vida, a doação de sangue também é a escolha de outras pessoas que procuram o Hemosul. Há duas semanas, no dia 11 de novembro, João Ricardo comemorou o aniversário de 16 anos de um jeito diferente, ele escolheu doar sangue. “Obrigada a toda a equipe do Hemosul pelo carinho e atenção a nós e a todos os doadores”, disse a mãe dele, Rosyane Vasques, que também doou sangue, mostrando que solidariedade é um presente que transforma vidas.

Vitória Lima de Arruda, 18 anos, também foi outra jovem que comemorou da mesma maneira. “Amei, obrigada. Estou ansiosa pela próxima”, disse ela quando doou sangue pela primeira vez, em outubro.

“O Dia Nacional do Doador de Sangue, comemorado hoje, dia 25 de novembro, é muito especial para que nós possamos homenagear os nossos queridos doadores. Na verdade, consideramos todos os dias, o dia do doador, porque é uma doação altruísta, na qual ele doa uma parte muito importante de si, o sangue. Por isso hoje temos uma decoração e lanche especiais e alguns mimos para os doadores, e em alguns locais programações especiais”, disse Marina Sawada Torres, coordenadora da Rede Hemosul MS.

Para quem for doar sangue pela primeira vez, observe algumas dicas importantes para tornar a experiência simples e segura:

– É necessário ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 precisam de autorização dos responsáveis e a primeira doação deve ser até 60 anos – após esta idade, a doação pode ser feita apenas por pessoas que já são doadores), pesar 51 kg ou mais, e estar em boas condições de saúde;

– Durma bem na noite anterior e faça uma refeição leve antes da doação. Evite alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem;

– Beba bastante água antes da doação para facilitar o processo;

– É essencial apresentar um documento oficial com foto;

– Após a doação, descanse e evite esforços físicos nas primeiras horas.

Atualmente o estoque de sangue tipos O- e O+ está em falta no Hemosul Coordenador. Para doar basta comparecer à unidade – ou no período matutino nos postos de coleta localizados na Santa Casa e no Hospital Regional – com documentos pessoais, estar bem alimentado e bem de saúde.

O Hemosul também reforça que doenças respiratórias deixam o doador inapto enquanto estiver doente. Homens podem doar sangue até quatro vezes ao ano com intervalo mínimo de dois meses. Mulheres podem doar até três, com intervalo mínimo de três meses.

Serviço

O Hemosul Coordenador fica na Av. Fernando Corrêa da Costa, 1304. O funcionamento é das 7h às 17h de segunda a sexta, e das 7h às 12h no sábado. Os telefones para contato são 3312-1517 e 99298-6316 (WhatsApp).