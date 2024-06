Dia do Orgulho LGBTQIAPN+: Shopping promove conscientização com equipe, focado na igualdade e inclusão

Iniciativa cumpre propósito de ser um espaço acolhedor a todos os públicos

Em 28 de junho é celebrado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros, Queer, Questionando, Intersexuais, Curioso, Assexuais, Aliados, Pansexuais e Polissexuais, entre outros). A data nem de longe é comemorativa, já que a orientação sexual para muitas pessoas ainda é tabu e motivo para preconceito.

Marcada pela necessidade da inclusão e respeito, o movimento político e social defende a diversidade a representatividade e direitos para essa população, como exposto em cada letra da sigla.

Comprometido em promover um espaço inclusivo para todos os públicos, com respeito à diversidade, o Shopping Campo Grande promoveu na última quarta-feira (26), uma tarde de orientação com a equipe de funcionários da administração do local, com a temática da inclusão no atendimento a este público. A iniciativa contou com a participação da coordenadora do Centro Estadual de Cidadania LGBTQIAPN+, Gabrielly Antonieta.

O órgão é vinculado à Subsecretaria de Políticas Públicas LGBTQIAPN+, que é subordinada à SEC (Secretaria de Estado da Cidadania). Durante o encontro, Gaby, como é mais conhecida, apresentou sobre as políticas públicas estaduais para a comunidade e trazer à tona conceitos e diferenças entre identidade de gênero e orientação sexual, além de fazer um apanhado do que há de mais recente no campo das legislações tanto em âmbito federal quanto estadual. “Gostaria de parabenizar o Shopping Campo Grande por terem esse espaço de diálogo que é tão fundamental para toda a organização pensar a diversidade, e principalmente, em relação ao dia 28, olhando com cuidado para diversidade de gênero e de sexualidade”, disse a palestrante que é psicóloga especialista em saúde mental.

Promover um ambiente inclusivo e com equipe preparada integra as premissas de atuação do Shopping, que trabalha alinhado à Agenda 2030 da ONU (Organização das Nações Unidas, que estabelece metas de desenvolvimento social, de acordo com 17 eixos temáticos.

A promoção da igualdade e erradicação das diferenças por meio de atitudes está contemplado no item 10, visando Reduzir a Desigualdade e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra, como explica analista de gente e performance do Shopping, Mauriene Moura. “Propusemos essa roda de conversa sobre o mês do Orgulho LGBTQIAPN+, para falarmos sobre esse tema que é tão importante. É importante sempre se atualizar, fazer um letramento sobre o que significam as letras e sua representatividade social. Falar sobre legislação também é sempre um movimento constante que a gente precisa saber e seguir, para melhorar também nas boas práticas de atendimento ao nosso cliente e é um crescimento para nós mesmos, para entender, respeitar, se colocar no lugar do outro e assim melhorar como ser humano”, detalhou.

Respeito – Comemorando seus 35 anos nessa data tão emblemática, o publicitário e criador de conteúdo, Orlando Beraldo é exemplo de cliente que se sente acolhido no espaço. Casado com Tato há 12 anos, tem nas idas ao shopping, uma das principais atividades de lazer do casal. “A gente se sente em casa, vamos sempre lá. Me sinto acolhido e à vontade, mesmo em uma realidade que há preconceito. É importante o Shopping levantar essa bandeira e mostrar respeito para cada vez menos sofrermos algum tipo de discriminação. Se nos sentimos acolhidos nas lojas e pelas pessoas que trabalham lá, sentiremos cada dia menos preconceito”, conta.

Fã do local, Beraldo relata que fica feliz em ter a mesma idade do centro comercial. “Nasci com o Shopping, fazemos 35 anos no mesmo ano e gosto de tudo que tem lá, principalmente a variedade da Praça de Alimentação”, finaliza.

Dia de luta – O Dia Internacional do Orgulho LGBT é um dia em que se celebra mundialmente a cada 28 de junho a partir das rebeliões de Stonewall de 1969. Também conhecida como Revolta de Stonewall, a iniciativa foi marcada por uma série de protestos realizados por membros da LGBTQIAPN+ após uma ação policial ocorrida no bar Stonewall, em Nova York. Os frequentadores reagiram após casos de violência. Estes protestos são considerados o evento mais relevante pelos direitos LGBTQIAPN+ no mundo.

