Dia de Finados: Entenda o funcionamento dos cemitérios públicos de Campo Grande no próximo sábado

Cerca de 30 mil pessoas devem passar pelos cemitérios Santo Antônio, Santo Amaro e São Sebastião (Cruzeiro) no próximo sábado, 2 de novembro, Dia de Finados. Para atender a esse público, a Prefeitura de Campo Grande intensificou a manutenção, limpeza e organização desses locais, para garantir que os visitantes que forem prestar homenagens a seus entes queridos, encontrem um ambiente limpo e bem cuidado. O horário da abertura dos cemitérios será às 7h e fechamento às 17h, com duas missas programadas em cada cemitério — uma pela manhã (8h) e outra à tarde (15h).

Segundo a Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes), a Guarda Civil Metropolitana atenderá os cemitérios com mais de 20 viaturas, entre motocicletas e quatro rodas, e um reforço no efetivo de servidores atuando na prevenção de vandalismo, furto e na segurança da população, tanto no entorno quanto dentro dos cemitérios, além de colaborar no controle de trânsito nessas regiões, em conjunto com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito.

Servidores da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Sisep) estarão à disposição e identificados nos três cemitérios púbicos de Campo Grande, para auxiliar os visitantes com a localização dos túmulos e jazigos. Devido ao elevado número de visitantes, será proibido o acesso de veículos aos cemitérios. Além disso, será mantida durante toda a semana, uma estrutura de atendimento disponível para melhor receber a todos nos dias posteriores ao feriado. A Sisep orienta os visitantes levarem sua própria água para consumo.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) intensificou desde o dia 28 de outubro, as fiscalizações por parte dos auditores fiscais da pasta nos cemitérios públicos. E, com as medidas adotas pela Prefeitura Municipal serão garantidos espaços, devidamente demarcados, para a permanência dos ambulantes sem que obstruam a passagem de pedestres e veículos, a partir de 60 metros das entradas dos cemitérios públicos.

O trabalho de demarcação será antecipado para garantir o bom andamento das ações no entorno dos cemitérios púbicos, e a Semadur solicita a colaboração dos vendedores para a circulação e livre trânsito dos pedestres.

No Cemitério Santo Antônio estão sepultadas 16.013 pessoas. No Santo Amaro são 49.081 túmulos e, no Cemitério São Sebastião, conhecido como Cruzeiro, são aproximadamente 33.834 túmulos.

Transporte Público Coletivo – Operação Especial durante Finados

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) comunica o planejamento da operação especial do transporte público coletivo para o feriado de Finados, que ocorrerá no dia 2 de novembro de 2024 (sábado). Visando oferecer um serviço adequado, seguro e eficiente, a Agetran, em parceria com o Consórcio Guaicurus, implementou ajustes específicos para o dia.

No dia 2 de novembro (sábado), será aplicada a tarifa promocional de R$ 1,90 para pagamentos realizados com o cartão eletrônico (SMART CARD). As linhas de ônibus seguirão o seguinte planos:

Linhas 051, 061, 071, 072, 073, 080, 081, 085, 313, 316, 403, 515, 517, 520 e 522 – com plano de sábados;

Linhas 222, 229, 503 e 507 – com plano de segunda a sexta-feira.

Para atender aos cemitérios, haverá duas linhas especiais disponíveis: a linha 300/Cemitério Jardim da Paz e a linha 400/Cemitério Santo Amaro.

A Agetran também disponibilizará três veículos de reserva com tripulação nos terminais, das 5h30 às 8h30 e das 16h às 18h30, além de apoio na Praça Ary Coelho, das 15h às 18h, para atender demandas emergenciais.

O Consórcio Guaicurus acompanhará o fluxo de passageiros e poderá ajustar a operação conforme necessário, especialmente nos horários de pico, que ocorrerão das 4h40 às 8h30, das 10h30 às 13h30 e das 16h às 18h30. Quaisquer alterações adicionais serão autorizadas pelo supervisor de plantão da Agetran.

Com informações da Pref. de Campo Grande

