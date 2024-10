Dia da Mulher Rural: Ativos fomenta transformação no campo com maior protagonismo feminino em Mato Grosso do Sul

Empresa promove acesso à qualificação profissional gratuita para inserir mulheres no mercado de trabalho nas regiões onde está presenteno Estado

Mato Grosso do Sul, 15de outubro de 2024 – A forçae o empenho feminino em derrubar barreiras que ainda existem no agronegócio sãopotencializados pela Atvos, uma das líderes na transição da matriz energética e uma das maiores produtoras de biocombustíveis do Brasil. Com iniciativas contínuasvoltadas para o desenvolvimento pessoal e profissional de seus integrantes e, sobretudo, de mulheres que moram nas comunidades no entorno das três de suas oito unidades agroindustriais em Mato Grosso do Sul, a companhia tem impulsionado a presença feminina no campo por meio da educação.

De acordo com a pesquisa do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), aproximadamente 11 milhões de mulheres trabalham no agronegócio do país. Enquanto esse público já representa cerca de 17% no quadro de colaboradores da Atvos, o sucroenergético ainda oferece menor espaço para a participação feminina, já que, segundo dados da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA),elas representam apenas 9,2% do segmento.

Para ajudar a mudar essa realidade do setor, a Atvos tem investido na criação de capacitações com foco nas áreas operacionais das frentes agrícolas como a operação de tratores, colhedoras e caminhões além de cursos para as áreas administrativas, como assistente administrativo e almoxarife. A partir dessa qualificação profissional gratuita, a Atvos tem reforçado seu compromisso com a inclusão e equidade de gênero por meio do Movimento Comunidade. A iniciativa integra um programa robusto de educação dentro do MOVA – Modelo Vivo de Aprendizagem, que busca incentivar novos caminhos profissionaispara diferentes públicos da empresa.

Exemplo prático disso é que, a partir do MOVA, mais de 1,2 mil moradoras das regiões próximas às unidades agroindustriais da empresa em Goiás, São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul foram capacitadas em aproximadamente um ano e meio. De janeiro de 2023 até hoje, 110 cursos foram realizados com 14 turmas formadas exclusivamente por elas. E até março de 2025, a estimativa é alcançar 3 mil alunos qualificados, com 60% das turmas compostas por mulheres.

Protagonismo feminino da Atvos em Mato Grosso do Sul

Mulheres como Nanci Garcia Leal refletem a transformação no campo proporcionada pela Atvos. Há um ano ela ingressou na Unidade Costa Rica (UCR) no município homônimo, em Mato Grosso do Sul, como motorista pleno. Em poucos meses, tirou habilitação na categoria “E” após muita dedicação, e foi promovida ao cargo de sênior no setor de Tratos Culturais e Herbicidas. “A Atvos acreditou em mim e no meu potencial desde o começo e sou muito grata por isso. É um sonho realizado ter um bom trabalho que, ao mesmo tempo, me mantém perto de casa”, diz. Agora Nanci vislumbra continuar ascendendo assim que finalizar um curso de Cargas Indivisíveis. “Podemos e devemos nos capacitar cada vez mais para conquistar novos espaços no agronegócio. Estou muito feliz porque recebi suporte total da liderança da Atvos para conciliar trabalho e estudos, e quero seguir me desenvolvendo dentro da companhia”, revela.

Liliane Sezeraio também é mais um exemplo do protagonismo feminino na Atvos. Há três anos ela vem conquistando seu espaço na Unidade Eldorado da Atvos (UEL), em Rio Brilhante (MS). “Entrei como auxiliar de controle agrícola, virei assistente e fui promovida a líder de Desenvolvimento Agronômico. Sinto que sou valorizada e cada vez mais tenho evoluído pessoal e profissionalmente”, comemora. “A oportunidade que a Atvos tem me proporcionado me deixa muito mais esperançosa para o meu futuro. Hoje sou técnica em agropecuária, já concluí quatro cursos de liderança e agora faço faculdade. Acredito que o lugar da mulher também é no agro”, garante.

Já Sibeli da Silva iniciou sua jornada na Atvos como operadora de trator há 14 anos na Unidade Santa Luzia (USL), localizada em Nova Alvorada do Sul (MS). Depois passou a operar colhedora de cana e no período de entressafra tem a oportunidade de apoiar outros setores. “A empresa contribuiu para que eu continuasse com os estudos e me formasse na faculdade de Tecnologia de Produção Sucroalcooleiro”, explica. Ainda segundo Sibeli, essa transformação somente foi possível porque a Atvos acreditou no potencial de mulheres como ela. “Hoje percebo que a empresa é uma grande incentivadora das mulheres e foi assim que consegui conquistar minha casa própria, formar minha filha e ajudar muitas pessoas, afirma.

Sobre a Atvos

A Atvos é uma das principais produtoras de biocombustíveis do Brasil, além de produzir açúcar VHP e energia elétrica limpa e sustentável por meio da biomassa da cana-de-açúcar. A partir desta matéria-prima, a companhia tem capacidade para produzir cerca de 3,3 bilhões de litros de etanol, que podem movimentar mais de 58 milhões de carros compactos; 750 mil toneladas de açúcar VHP, volume capaz de adoçar as vidas de milhões de famílias após refinado; além de cogerar aproximadamente 4,2 mil GWh de energia elétrica, suficiente para abastecer uma população de mais de 18 milhões de pessoas. Possui cerca de 10 mil integrantes nos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo, onde estão localizadas suas oito unidades agroindustriais.

Como um player relevante na geração de energia limpa e renovável, a empresa é uma das principais emissoras nacionais de créditos de descarbonização (CBIOs), tendo renovado a certificação do RenovaBio de todas as suas unidades agroindustriais até 2025. Ainda pela frente socioambiental, apoia projetos voltados para temas como educação, cultura, saúde, segurança, meio ambiente e atividades produtivas, com o objetivo fomentar o desenvolvimento socioeconômico e promover melhoria na qualidade de vida das comunidades onde atua.

