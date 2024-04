Dia D de vacinação contra a gripe acontece neste sábado em Três Lagoas

Neste sábado(13) de abril das 8h às 16h acontece o Dia D de vacinação contra em Três Lagoas em todas as unidades de saúde do município. A ação faz parte da campanha de vacinação que iniciou em 25 de março e continuará até 31 de maio. Também está incluída na campanha a unidade do Distrito do Arapuá.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Três Lagoas está mobilizando todas as equipes das unidades, para que consigam garantir que toda a população tenha acesso facilitado à vacinação. Durante o Dia D, as unidades não irão parar para o almoço, atendendo sem interrupções.

O público-alvo prioritário da campanha são crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos, gestantes, puérperas e povos indígenas. A meta estabelecida é atingir pelo menos 90% desse grupo, que totaliza 28.552 pessoas em Três Lagoas.

Além dos grupos prioritários, a campanha também visa atender outros segmentos, como trabalhadores da saúde, portadores de deficiência permanente, adolescentes em medidas socioeducativas, população e funcionários do sistema privado de liberdade, pessoas em situação de rua, membros das Forças Armadas, pessoas com comorbidades e professores.

Embora esses grupos não tenham uma meta específica, a SMS está empenhada em alcançar o maior número possível desses indivíduos, que totalizam 44.719 pessoas no município.

A SMS reitera a importância da vacinação contra a gripe como uma medida fundamental para proteger a saúde da população, especialmente em tempos de pandemia. Todas as medidas de segurança e higiene serão tomadas para garantir um processo de vacinação seguro para todos os cidadãos.

Para mais informações sobre a campanha de vacinação contra a gripe em Três Lagoas, os cidadãos podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde.

