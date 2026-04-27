Depac Cepol suspende atendimento ao público por obras em Campo Grande

O atendimento ao público para registro de boletins de ocorrência na Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) será suspenso temporariamente em Campo Grande devido a obras de reforma na unidade.

A interrupção começa às 8h desta terça-feira (28) e segue até às 8h de quinta-feira (30). Durante esse período, quem precisar registrar ocorrência deve procurar a Depac Centro, localizada na Rua Padre João Crippa, nº 1.581, na região central.

A unidade do Centro funcionará em plantão 24 horas para absorver a demanda enquanto o serviço estiver suspenso no Bairro Tiradentes.

Segundo a polícia, mesmo com a reforma, o atendimento às forças policiais continuará normalmente na Depac Cepol, com acesso pelos fundos do prédio, na Rua Soldado PM Reinaldo de Andrade, nº 167.

Após a conclusão das obras, o atendimento ao público será retomado normalmente na manhã de quinta-feira.