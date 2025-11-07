Defesa Civil de Campo Grande mantém operação 24h após série de temporais na capital

A Defesa Civil de Campo Grande segue atuando em regime contínuo desde domingo (2), quando a cidade registrou o primeiro episódio de chuva intensa. Desde então, as equipes permanecem mobilizadas em todas as sete regiões urbanas, em trabalho conjunto com diversas secretarias municipais, entre elas, a SISEP (Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos), com o objetivo de garantir uma resposta rápida à população.

Na quarta-feira (5), um novo temporal, ainda mais forte, voltou a atingir a capital, provocando queda de árvores, alagamentos e outros transtornos. Todas as equipes operacionais foram acionadas e passaram a trabalhar de forma ininterrupta, 24 horas por dia, priorizando o atendimento de áreas de risco, a desobstrução de vias e a assistência em locais com perigo iminente.

Entre os dias 1º e 7 de novembro, o órgão registrou 166 chamados relacionados aos impactos das chuvas. Segundo o Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil, Enéas José de Carvalho Netto, as equipes estão finalizando os atendimentos abertos e iniciando a consolidação dos dados das ações realizadas ao longo da semana.

A Defesa Civil alerta que a previsão de chuva intensa permanece até sábado (9) e orienta os moradores a evitarem áreas alagadas, redobrarem a atenção no trânsito e acionarem a Central 199 em caso de emergência.

