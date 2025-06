Curso gratuito de manicure e pedicure abre inscrições em Campo Grande

Aulas serão realizadas de 23 a 27 de junho na Escola de Capacitação para Mulheres, no Centro da Capital

Estão abertas as inscrições para um curso gratuito de manicure e pedicure em Campo Grande. A capacitação acontece entre os dias 23 e 27 de junho, sempre das 13h às 16h30, na Escola de Capacitação para Mulheres (ESCAP SEMU), localizada na Rua 15 de Novembro, 1373, na região central da cidade.

O curso é voltado para mulheres que queiram aprender técnicas de cuidados com mãos e pés, seja para iniciar uma atividade profissional ou para buscar vagas no mercado de trabalho. As aulas serão ministradas pela professora Juliana Alvares.

A formação faz parte de uma iniciativa da Secretaria Executiva da Mulher (SEMU) em parceria com o programa Empreenda Bem, Mulher, que tem como proposta oferecer qualificação profissional voltada à geração de renda.

Interessadas podem se inscrever gratuitamente pelo site fornecido pela SEMU, ou presencialmente na sede da secretaria, na Rua 15 de Novembro, 1373 – Centro.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram