Cronograma: CG Saneada tem mais de 135 km de rede de esgoto em Campo Grande

As obras do programa Campo Grande Saneada seguem esta semana nos bairros de Campo Grande já ultrapassando de 135,5 km de rede de esgoto implantados, desde o início das obras em janeiro de 2023. Com isso, as obras chegam a aproximadamente 14 mil ligações de esgoto em Campo Grande. As obras têm avançado no cenário de saneamento dos bairros de Campo Grande, fortalecendo as ações voltadas a universalização dos serviços de esgoto.

As equipes da concessionária seguem com frentes de trabalho nas regiões dos bairros Lageado, Popular, Los Angeles, Coophavilla II, North Park, Nova Lima, Moreninhas, Tiradentes e Panamá.

O programa tem como objetivo implantar até o final do ano, cerca de 150 quilômetros de rede de esgoto, beneficiando mais de 16 mil famílias na Capital. As obras seguem o cronograma da concessionária e do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do município e é uma das maiores ações da concessionária no ano de 2023, com investimentos direcionados à ampliação da rede de esgoto em Campo Grande. O programa dá continuidade às ações de ampliação e universalização dos serviços de coleta de esgoto em Campo Grande.

Segue abaixo o cronograma de obras nos bairros de Campo Grande de 14/08 a 18/08:

Bairro: Los Angeles

Rua José Antônio Saraiva

(Rua Luís de Vasconcelos x Rua ALM Chochrane)

(Rua ALM Chochrane x Final Rua)

Rua Divino de Castro

(Rua Dom Fernandes Sardinha x Rua Cel. Moreira César)

(Rua Cel. Moreira César x Rua Lauro Muller)

(Rua Lauro Muller x Rua Eng. Paulo Frontim)

(Rua Eng. Paulo Frontim x Rua Luís de Vasconcelos)

(Rua Luís de Vasconcelos x Rua ALM Chochrane)

(Rua ALM Chochrane x Final Rua

Rua Antônio Carlos Novaes

(Rua Eng. Paulo Frontim x Final Rua)

Rua Eng. Paulo Frontim

(Rua José Maurício x Rua Antônio Carlos Novaes)

(Rua Antônio Carlos Novaes x Rua Francisco Espinosa)

(Rua Francisco Espinosa x Rua Manoel Preria de Souza)

Rua Manoel Pereira de Souza

(Rua Eng. Paulo Frontim x Rua Lauro Muller)

(Rua Lauro Muller x Rua Cel. Moreira César)

Bairro: Lageado

Rua Evelina Selingardi

(Rua Dario Anhais Filho x Rua Armando Franco)

(Rua Armando Franco x Rua Laura Franco)

(Rua Laura Franco x Rua Mariana Selingardi)

(Rua Mariana Selingardi x Rua Lúcia dos Santos)

Rua Artur Pereira

(Rua Leopoldina de Maia x Rua Francisco Gonçalvez)

Rua Venicio Gondolfi

(Rua Leopoldina de Maia x Rua Francisco Gonçalvez)

Rua Tristão dos Santos

(Rua Leopoldina de Maia x Rua Francisco Gonçalvez)

Rua Leopoldina de Maia

(Rua Arthur Pereira x Rua Venicio Gondolfi)

Rua Benedito de Maia

(Rua Arthur Pereira x Rua Venicio Gondolfi)

Rua Anselmo Selingardi

(Rua Arthur Pereira x Rua Venicio Gondolfi)

Bairro: Tiradentes

Av. Três Barras

(Rua Domingos de Moraes x Rua Conselheiro Furtado)

(Rua Conselheiro Furtado x Rua Edmar Pinto Costa Filho)

(Rua Edmar Pinto Costa Filho x Rua Rogério Cavalari)

Rua Antônio Carlos

(Av. Três Barras x Rua Estudantes)

Bairro: Coophavilla II

Rua do Cabo

(Rua da Restinga x Travessa do Golfinho)

(Travessa do Golfinho x Rua da Baleia)

(Rua da Baleia x Travessa Cachalote)

(Travessa Cachalote x Rua da Península)

Rua da Península

(Rua do Cabo x Rua dos Recifes)

Travessa do Golfinho

(Rua do Cabo x Rua dos Recifes)

Rua da Baleia

(Rua do Cabo x Rua dos Recifes)

Travessa Cachalote

(Rua do Cabo x Rua dos Recifes)

Rua da Restinga

(Av. Marinha x Av. Marinha)

(Av. Marinha x Rua do Cabo)

(Rua do Cabo x Rua dos Recifes)

(Rua dos Recifes x Rua dos Arquipélagos)

Bairro: Panamá

Rua José Barbosa Coelho

(Rua Tupaciguara x Rua Coudelaria)

Rua Kojun

(Rua Ada Fraiha x Rua Adelia Fraiha)

Bairro: Moreninhas

Rua Buenópolis

(Travessa Manoel José x Rua Israelândia)

(Rua Israelândia x Rua Minas Novas)

Rua Inconfidentes

(Rua Israelândia x Rua Minas Novas)

Rua Ubirajara Guarani

(Rua Israelândia x Rua Minas Novas)

Bairro: São Conrado

Rua Pampulha

(Rua Internacional x Rua Carangola)

Rua Pampulha

(Rua Internacional x Rua Planaltina)

Rua Pampulha

(Rua Planaltina x Rua Jandaia do Sul)

Rua Pampulha

(Rua Jandaia do Sul x Rua Carangola)

Rua Faro

(Rua Jandaia do Sul x Rua Genaro)

Rua Santa Bertilia

(Rua Genaro x Rua Planaltina)

Rua Planaltina

(Rua Eng. Edno Machado x Rua Santa Bertilia)

Rua Santa Bertilia

(Rua Planaltina x Rua Internacional)

Rua Gazela

(Rua Internacional x Rua Planaltina)

Rua Santa Bertilia

(Rua Internacional x Rua Bergamo)

Rua Bergamo

(Rua Santa Bertilia x Rua Eng. Edno Machado)

Bairro: Moreninhas

Rua Buenópolis

(Travessa Manoel José x Rua Israelândia)

Rua Buenópolis

(Rua Israelândia x Rua Minas Novas)

Rua Inconfidentes

(Rua Israelândia x Rua Minas Novas)

Rua Ubirajara Guarani

(Rua Israelândia x Rua Minas Novas)

Bairro: Nova Lima

Rua Jerônimo de Albuquerque

(Rua Albertina Pimentel x Rua Jaime Cerveira)

(Rua Jaime Cerveira x Rua Agenor Pinto)

(Rua Agenor Pinto x Rua Abda Nassar)

(Rua Abda Nassar x Rua Alcebíades Barbosa)

Com informações da assessoria