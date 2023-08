Criança é raptada ao sair de escola, mas consegue fugir de sequestrador

Uma criança de 10 anos, conseguiu escapar de um sequestro ao sair da Escola Municipal Parque São Carlos, em Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande, no final da manhã de ontem (28).

Conforme informações apuradas pela reportagem, a vítima saia da escola, quando percebeu que estava sendo seguido por um desconhecido. Assustado, a menina tentou correr, mas foi raptada. Segundo a polícia, a criança chegou a desmaiar. Ao acordar dentro de uma caminhonete, a criança viu o sequestrador se aproximando do veículo, quando abriu a porta e correu.

Segundo informações do site 24 Horas News, a menina relatou aos policiais que olhou para atrás e reparou que a caminhonete estava sujo de lama. Ela disse ainda que correu pela Avenida Clodoaldo Garcia, onde conseguiu chegar em casa e contar o ocorrido para a mãe. Ao saber do caso, a mãe da criança procurou a polícia. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito tem pele negra, cabelos raspados e olhos castanhos.

O caso foi encaminhado a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Três Lagoas, onde será investigado.

