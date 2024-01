Credencial de estacionamento para idosos de Nova Andradina pode ser solicitada por aplicativo

Condutores com mais de 60 anos em Nova Andradina podem contar com a praticidade e solicitar a credencial de estacionamento para idoso de forma on-line. A emissão ocorre pelo aplicativo da carteira digital de trânsito.

Após baixar o aplicativo, o usuário deve clicar em “condutor”, na opção “credencial de estacionamento” e em seguida em “credencial de idoso”. Depois em “baixar a credencial” e concordar com os termos de uso.

Também é possível acessar o site de serviços da Senatran ou buscar também junto ao órgão de trânsito municipal. A credencial é obrigatória para uso das vagas de estacionamento destinadas a pessoas idosas. O documento deve ser impresso e afixado no veículo sempre ao estacionar nas vagas especiais.

A ação é incitiva da prefeitura municipal por meio do Departamento de trâsnito e transporte (Demtran). O município está habilitado junto à Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), o que possibila a emissão online do documentos.

O desrespeito às vagas especiais de estacionamento configura infração de gravíssima, sete pontos no prontuário do condutor e multa no valor de R$ 293,47.

