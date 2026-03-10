Costa Rica decreta calamidade pública após chuvas elevarem nível do Rio Sucuriú

O município de Costa Rica decretou estado de calamidade pública após fortes chuvas registradas na noite de segunda-feira (9), que causaram transtornos em vários pontos da cidade e também na zona rural.

O grande volume de chuva provocou a elevação de cerca de quatro metros no nível do Rio Sucuriú, que acabou transbordando e avançando aproximadamente 90 metros.

Segundo o decreto, os temporais provocaram alagamentos e danos em vias públicas, residências, pontes e estradas vicinais, além de prejuízos materiais e sociais à população.

Com a medida, a prefeitura fica autorizada a mobilizar servidores, equipamentos e recursos para ações emergenciais, assistência às famílias atingidas e recuperação das áreas afetadas. Também estão liberadas contratações emergenciais de serviços, obras e compra de materiais, além da possibilidade de abertura de crédito extraordinário e solicitação de apoio aos governos estadual e federal.

Por causa das cheias, o acesso às trilhas, rios, cachoeiras e à piscina natural do Parque Natural Municipal Salto do Sucuriú foi suspenso temporariamente.

Equipes da Defesa Civil, assistência social, obras e saúde seguem monitorando as áreas mais vulneráveis e prestando apoio à população que pode ser afetada pela elevação do nível do rio.