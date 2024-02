Corumbá reforça vacinação contra a Covid-19 devido a alta de casos no país; Confira os detalhes

A vacinação contra a covid-19 na cidade de Corumbá, ganhará uma tenção maior na cidade essa semana. Ações que já estão sendo realizadas para levar o imunizante a mais pessoas continuarão na próxima semana e durante o carnaval.

Esse reforço acontece devido aos casos da doença no Brasil aumentarem, no entanto em Corumbá o número de pessoas infectadas com a doença não ultrapassou a média estadual e nacional.

Nas próximas ações, ocorrerá a imunização dos profissionais que vão trabalhar durante o Carnaval de Corumbá 2024. Até a sexta-feira(9) serão assistidos o Pronto Socorro, Asilo, UPA e o Laboratório Municipal.

Durante o carnaval, a imunização não para, durante as noites de folia, equipes volantes ofertarão doses aos foliões. No sábado(12), o Centro de Saúde da ladeira estará aberto das 8h às 13h.

Hoje(7) aconteceram vacinação no Prédio da Prefeitura, Rede Municipal de Ensino, CCZ , no Samu, CEM e no Corpo de Bombeiros e durante a semana, as equipes atenderam o CEREST, a Guarda Municipal e a Unei.

