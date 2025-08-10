Corsa tomba após bater em pilar e derrubar telhado de imóvel no Danúbio Azul

Veículo tombou no meio na rua e motorista embriagado fugiu do local

Na noite da último sábado (09), um motorista de um veículo capotou após colidir contra um pilar de um imóvel comercial no bairro Danúbio Azul, em Campo Grande.

O carro, um Corsa, fugia de um acidente de trânsito ocorrido momentos antes e capotou na Avenida Carlinda Pereira Contar com a rua Cladis Anna Andrhigetto.

O condutor teria perdido o controle do veículo, colidiu no pilar que sustentava o veículo e em seguida capotou na via pública.

Na manhã de hoje ainda era possível ver a destruição causada pela colisão do veículo.

