Corrida e caminhada marca Conscientização ao Autismo

O Dia da conscientização do Autismo comemorado neste domingo (2), rendeu uma série de eventos e ações para falar sobre o tema e dentre elas aconteceu a primeira Corrida e Caminhada da AMA que foi no Parque dos Poderes da Capital.

Famílias e autoridades participaram do evento que contou com a presença do governador Eduardo Riedel. “Estendo o meu abraço a todos os participantes e organizadores desta importante ação.”, declarou o governador que participou do evento.

O evento aconteceu em alusão ao dia mundial de conscientização do autismo. Dentre as ações para o dia o Bioparque Pantanal também estará recebendo visitantes autistas, que fizeram sua inscrição no whatsapp (67) 3318-4178.

