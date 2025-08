Corrida do Facho: Inscrições estão abertas para a tradiconal atividade desportiva na Capital

Com largada na 13 de maio, corrida acontece no aniversário de Campo Grande

Estão abertas as inscrições para a Corrida do Facho, uma das provas mais tradicionais da Capital, que será realizada no dia 26 de agosto, aniversário de Campo Grande. Prazo vai até 19 de agosto e soclitação deve ser feita por-email posteriormente eme tapa presencial.

A corrida integra uma das comemorações do celebração que marca os 126 anos de Campo Grande, a largada será na Rua 13 de Maio, esquina com a Avenida Afonso Pena, e a prova antecede o desfile cívico-militar.

Como Participar?

Para fazer a inscrição, os interessados devem enviar a solicitação de participação à Funesp pelo e-mail: [email protected] entre 4 a 19 de agosto.

Para serem efetivadas, as fichas de inscrição precisam ser entregues presencialmente na sede da Funesp, até o dia 19 de agosto, às 16 horas. Poderão participar equipes militares e civis, sendo admitidas as 12 primeiras equipes inscritas por categoria (masculina e feminina).

Regras

Podem participar atletas nascidos até o ano de 2007, divididos nas categorias masculina e feminina. Na categoria masculina, a corrida compreenderá 10 voltas, com cada atleta percorrendo aproximadamente mil metros, totalizando 10 mil metros. Na categoria feminina, serão 5 voltas, com a mesma distância individual, somando 5 mil metros.

Cada equipe masculina pode inscrever 12 atletas, sendo 10 titulares e 2 reservas, todos devidamente uniformizados. Já as equipes femininas podem inscrever 7 atletas, com 5 titulares e 2 reservas. As equipes podem ser compostas por atletas civis e militares.

O controle do percurso será feito por árbitros da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul e fiscais de pista.

Informações e dúvidas podem tiradas em contato com a Funesp/GOE, pelo telefone: 3314-3526.

