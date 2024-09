Corguinho e Bonito têm os maiores percentuais de domicílios de uso ocasional não ocupados

O Censo Demográfico 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), investigou também a quantidade e a distribuição no território brasileiro de domicílios particulares permanentes sem moradores, que se dividem em duas espécies: os domicílios vagos e os domicílios de uso ocasional. Nesse último caso, ganham destaque Corguinho (65,5%) e Bonito (64,7%), que tinham os maiores percentuais entre os municípios do Estado.

Os domicílios particulares permanentes de uso ocasional, que no Mato Grosso do Sul foram contabilizados em 74.806, são as estruturas residenciais que eram utilizadas, mas não eram a residência principal de nenhuma pessoa. A categoria abarca casas de veraneio, imóveis residenciais voltados para locação de curta duração, repúblicas de estudantes (desde que nenhum estudante utilize o imóvel como residência principal), entre outros. O domicílio particular permanente vago é a estrutura residencial permanente que na data de referência não se encontrava ocupada e nem era utilizada ocasionalmente – o Censo de 2022 registrou 150.219 de domicílios nessa categoria em MS.

O número de domicílios não ocupados em Mato Grosso do Sul, quando comparado aos valores de 2010, cresceu em 90,6%, um aumento de 80,2% nos domicílios particulares de uso ocasional, e de 96,3% nos domicílios particulares não ocupados vagos. Na capital, esse aumento foi ainda mais acentuado quando considerados ambos os tipos de não ocupados, chegando a 105,2%.

Entre os municípios, Campo Grande registrou o maior número de domicílios particulares permanentes não ocupados, com um total de 66.486, entre esses, 46.219, ou 69,5% eram compostos por casas, e 13.037, ou 19,6% eram compostos por apartamentos. Em segundo lugar ficou Dourados, com 16.914 domicílios, destes sendo 12.114 casas e 3.112 apartamentos, e Três Lagoas, com 11.535, destes sendo 9.378 casas e 1.354 apartamentos.

Casa lideram as construções na Capital

As casas representavam o tipo predominante de domicílio de uso ocasional, estando na Capital o maior número (8.540 casas), seguido por Três Lagoas, com 2.880 casas e Dourados, com 2.754 casas. Quando o tipo de domicílio é apartamento (ap.), Campo Grande mantém a primeira colocação entre os municípios de MS, com 3.307 apartamentos, porém a ordem se inverte se comparado as casas, pois Dourados, com 1.059 apartamentos, fica na segunda posição, e Três Lagoas fecha o top três, com 444 apartamentos.

Domicílio vago

Quando a variável é o tipo de domicílio vago, o tipo de domicílio onde ocorre mais essa situação é o apartamento. Com Campo Grande (9.730 ap.) na primeira colocação entre os municípios do estado, seguido por Dourados (2.053 ap.) e Três Lagoas (910 ap.). Para os percentuais de domicílios de vagos entre os não ocupados, ganham destaque Campo Grande (80,6%) e Naviraí (78,2%), que tinham os maiores percentuais entre os municípios do estado.

Por Michelly Perez