Convênio entre prefeitura e instituição tem modificações e deve chegar a R$ 1,9 milhões

A prefeitura de Campo Grande divulgou na manhã de hoje (29), no Diário Oficial (Diogrande) o reajuste ao termo de colaboração de n.2/2022 com a Associação Juliano Varela. Conforme o edital, o reequilíbrio foi ampliado em 25% equivalente a R$394.512,43, a ser repassado em parcela única, enquanto o valor global do contrato será de R$1.578.049 para R$1.972.562,13.

Ainda conforme o edital, a parceria com a associação foi prorrogada por mais 12 meses, iniciando um novo contrato no dia 22 de novembro. O documento de autorização foi assinado pelo secretário Municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt de Souza e Wilson José de Almeida, representante da associação.

