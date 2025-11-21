Contribuintes já podem emitir boleto do IPVA 2026 em MS

Pagamento à vista garante 15% de desconto

Os contribuintes de Mato Grosso do Sul já podem emitir o boleto do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) 2026 por meio do Portal E-Fazenda. Quem optar pelo pagamento à vista até o dia 5 de janeiro garante desconto de 15%, mantido pelo Governo do Estado, o segundo maior do país, como forma de incentivo ao bom pagador.

A emissão deve ser feita pelo endereço eservicos.sefaz.ms.gov.br, mediante acesso com conta Gov.br e certificação digital, o que assegura proteção dos dados pessoais e maior confiabilidade no acesso às informações vinculadas ao veículo. A liberação antecipada dos boletos permite que os proprietários se organizem financeiramente, avaliando se preferem quitar o imposto com desconto ou aderir ao parcelamento disponível para o exercício de 2026.

Para quem optar por parcelar, o calendário de vencimento das parcelas foi definido para 30 de janeiro, 27 de fevereiro, 31 de março, 30 de abril e 29 de maio. O valor mínimo das parcelas é de R$ 30 para motocicletas e R$ 55 para os demais veículos. Além da versão digital, os boletos físicos começarão a ser enviados pelos Correios a partir de 2 de dezembro, como alternativa complementar de acesso ao documento.

Para emitir o boleto do IPVA 2026, o contribuinte deve:

Acessar: eservicos.sefaz.ms.gov.br;

– Clicar em “Entrar com Gov.br” e autenticar-se com certificação digital;

– Realizar ou atualizar o cadastro no E-Fazenda;

– Selecionar o ícone “IPVA – CIDADÃO”;

– Conferir os débitos exibidos automaticamente;

– Selecionar os valores desejados ou clicar em “Gerar próxima parcela”;

– Para pagamento à vista, escolher “Cota Única” e depois “Emitir DAEMS”;

– Finalizar a operação e emitir o documento.

Com o desconto mantido e o acesso digital facilitado, o governo reforça a política de previsibilidade fiscal e apoio ao contribuinte na organização financeira para o próximo ano.

