Construção avança e USF Parati está com 30% do cronograma executado

Aguardada há décadas, local atenderá mais de 16 mil moradores

Aguardada há mais de três décadas, a USF (Unidade de Saúde da Família) Parati tem previsão de conclusão em dezembro de 2025. A unidade, instalada na Rua Bilac Pinto, entre as ruas da Doçura, Rua Pontes de Miranda e Av. Gabriel Spipe Calarge recebeu o investimento de R$ 3,41 milhões da Prefeitura de Campo Grande, que iniciou a obra em junho deste ano.

Quem passa pelas proximidades já consegue ver o que antes era promessa, se tornando um sonho real. As paredes com tijolos confirmam o bom andamento dos trabalhos, que em apenas três meses chegam à fase de concretagem da laje.

“Isso é muitíssimo importante, era só projeto e dessa vez está saindo, isso é ótimo”, afirma a moradora que reside no bairro há 37 anos, Terezinha Cardoso. A expectativa é de que a unidade realizará uma média de 16 mil atendimentos assim que for inaugurada.

Dentre os serviços que serão ofertados, a UFS disponibilizará acompanhamento de pré-natal, puericultura, consultas médicas, consultas de enfermagem, vacinação, visita domiciliar por agente comunitário e equipe, exames preventivos, teste do pezinho, curativos, dispensação e administração de medicamentos, atendimento com assistente social, agendamento de consultas e exames, controle de glicemia para pacientes diabéticos, atendimento aos programas ministeriais (saúde da criança, saúde do adolescente, saúde do idoso, saúde da mulher, tuberculose e hanseníase, entre outros.)

Moradora no bairro Parati há 27 anos, Verônica dos Santos Silva, em suas caminhadas matinais, acompanha o avançar de uma obra esperada há mais de 30 anos pelos moradores. “É muito importante para todos nós, diziam até que já tinha feito, mas estava só no papel, né ? Mas, graças a Deus, este ano começaram essa obra que é muito importante para a gente”, diz a moradora.

Em funcionamento, a unidade contribuirá para desafogar o atendimento em outras USFs da região. Devido à morosidade da inauguração, que “toda vida eles falavam e nunca faziam”, conforme relembra dona Luzenira dos Santos Costa, que vive há 33 anos no bairro, a expectativa dos moradores com a conclusão da obra só aumenta.

Para Fábio Cavalcante Machado, que trabalha há quatro anos no bairro, o momento é também de animação, visto que é uma solicitação que os moradores fazem há algum tempo. “Agora chegou o maquinário, vemos que a obra está andando, graças a Deus. Estão todos animados, todo mundo ansioso para ficar pronta essa obra, que é uma necessidade aqui da região, e eles comentam que sempre solicitaram essa obra que estão esperando há muitos anos”, finaliza.

Por Ana Cavalcante

