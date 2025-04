Confira os locais onde o consultório móvel veterinário passa no mês de maio na Capital

O serviço para cães e gatos é gratuito

Foi divulgada para a população, a agenda de maio do consultório móvel veterinário em Campo Grande. A ação da busca atender pelo menos 100 animais por semana e visa facilitar o acesso a serviços de saúde animal para a população.

Entre os serviços oferecidos pela são: consulta veterinária, vacina antirrábica, vacina polivalente (para caninos) vermífugo, carrapaticida, microchipagem, além de avaliação para castração em uma das clínicas credenciadas com a prefeitura.

Além disso, a ideia é reforçar a importância dos cuidados preventivos, contribuindo para a saúde pública e o controle populacional de animais.

Os atendimentos serão realizados por distribuição de senhas, sendo 5 para consultas e 5 para castração, por período. Para atendimento, é necessário que o tutor leve documento com foto, comprovante de residência e o comprovante de cadastro no NIS atualizado nos últimos 24 meses.

É importante que os tutores mantenham os animais devidamente contidos com coleiras ou em caixas de transporte. A aplicação dos serviços é realizada pela Superintendência de Bem-Estar Animal (Subea)

Confira os locais e datas dos atendimentos em maio:

12/05 a 16/05 – Associação Vila Margarida

Rua Naviraí, 692 – Vila Margarida

Horário: 8h às 11h / 13h às 15h

19/05 a 23/05 – Associação dos Moradores Vivendas do Parque

Rua José Vicente Pereira Neto, 345 – Vivendas do Parque

Horário: 8h às 11h / 13h às 15h

26/05 a 30/05 – Praça Nova Campo Grande

Rua Sessenta com Rua Cinquenta e Nove – Nova Campo Grande

Horário: 8h às 11h / 13h às 15h

