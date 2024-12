Confira o horário de funcionamento da Feira Municipal em Dourados nos feriados

Com as festas de Natal e Ano Novo no meio da semana em 2024, a feira será aberta em novos dias e horários para atender a população

A Prefeitura de Dourados, através da Semaf (Secretaria Municipal de Agricultura Familiar), informa que a Feira Municipal “Prefeito João Totó Câmara” irá funcionar em dias e horários diferenciados, uma vez que as festividades de fim de ano acontecem no meio da semana em 2024. O objetivo é oferecer produtos frescos e de qualidade à população.

O funcionamento normal da feira ocorre aos sábados e domingos, entretanto, com as festas na quarta-feira, os feirantes irão atender na segunda e terça-feira, dias 23 e 24 de dezembro, véspera de Natal, e nos dias 30 e 31 de dezembro, véspera de Ano Novo. Em todas as datas as atividades seguem até às 18h.

A Feira Municipal “Prefeito João Totó Câmara” está localizada à rua Cafelândia, no bairro Jardim São Pedro.

Com informações da Prefeitura de Dourados.