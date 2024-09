Confira as ruas que estão interditadas para desfile da Independência na Capital

Neste sábado (7), dia da Independência do Brasil, várias ruas da região central de Campo Grande estão interditadas para o desfile que acontece nesta manhã.

Confira os locais, conforme dados da Agetran (Agência Municipal de Trânsito):

Local: Rua 13 de Maio entre Avenida Mato Grosso e Avenida Fernando Corrêa da Costa; Rua 14 de Julho entre Avenida Fernando Corrêa da Costa e Rua Barão do Rio Branco e entre a Rua Maracaju e Rua Avenida Euler de Azevedo; Avenida Fernando Corrêa da Costa entre Rua Rui Barbosa e Avenida Calógeras no sentido Horto Florestal; Avenida Mato Grosso entre a Avenida Calógeras e Rua 13 de Maio no sentido Centro/Parque dos Poderes; Rua Antônio Maria Coelho, Rua Maracaju, Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, Rua Dom Aquino, Rua Barão do Rio Branco, Rua 15 de Novembro, Rua 7 de Setembro e Rua 26 de Agosto entre Avenida Calógeras e Rua Rui Barbosa

Horário: A partir das 6h até às 13h.