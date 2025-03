Confira as interdições no trânsito neste final de semana na Capital

Nesta sexta-feira(14), a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informou os pontos da cidade onde acontecerão as interdições devido a eventos.

Os motoristas devem ficar atentos à sinalização provisória e planejar rotas alternativas para evitar transtornos nesses locais.

Confira as interdições:

13 de março de 2025 (quinta-feira)

Horário: 13h às 17h30

Local: Calçada da Rua Arthur Jorge, nº 36

Motivo: Obra de concretagem

14 de março de 2025 (sexta-feira)

Horário: 14h às 23h59

Local: Rua Atílio Banduci, do nº 357 ao nº 267

Motivo: Feira das Amigas

Horário: 16h às 22h

Local: Avenida Marquês de Herval, nº 812 (entre a Travessa Silvino Mendes da Silva e a Rua Igarité)

Motivo: Festividade religiosa

15 de março de 2025 (sábado)

Horário: 08h às 18h

Local: Rua Marechal Rondon, nº 1380 (faixa de estacionamento em frente ao shopping)

Motivo: Ação

Horário: 15h

Local: Início na Rua Robert Spengler, passando pelas ruas Rui Barbosa, Dr. Mário Corrêa, Marco Polo, Salgado Filho, México, Paulo Freire e término na Rua Fernando Augusto Corrêa

Motivo: Procissão

Horário: 16h às 17h30

Local: Rua da Divisão e Rua Anchieta

Motivo: Drive-thru de oração

Horário: 19h às 21h30

Local: Rua da Integração, nº 225 (esquina com as ruas Acaia e Florão)

Motivo: Cruzada evangelística

16 de março de 2025 (domingo)

Horário: 14h às 23h

Local: Rua Nero Lerina da Silva (entre a Rua Dr. Zerbini e a Avenida Afonso Pena)

Motivo: Evento religioso

Horário: 15h às 00h

Local: Avenida Marinha (entre a Rua do Ponto e a Rua da Península)

Motivo: A tradicional paquera na avenida

18 de março a 15 de abril de 2025 (todas as terças-feiras)

Horário: 17h às 22h

Local: Início na Rua Ciro Macuco, passando pela Rua Dom Cirilo e Rua Alfredo Nobel

Motivo: Feira Cultural

