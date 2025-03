Confira as interdições no trânsito deste fim de semana na Capital

Motoristas devem ficar atentos neste fim de semana em Campo Grande. A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AGETRAN) divulgou as interdições que acontecerão em diversos pontos da cidade.

Confira as interdições

INTERDIÇÕES EM ANDAMENTO

1. Avenida Filinto Müller

Interdição total (sentido sul-norte), nas proximidades do Lago do Amor.

2. Avenida José Barbosa Rodrigues

Interdição total.

3. Avenida Tiradentes

Interdição parcial para recapeamento, entre a Rua Vicente Solari e a Rua Mário Quintanilha.

4. Rua Barão do Rio Branco – Entre a Rua Pedro Celestino e a Rua Padre João Crippa

Interdição da faixa de estacionamento e de uma faixa de rolamento.

Motivo: Apoio ao evento da Fundação de Cultura do Estado.

Período: De 28/03 a 06/04/2025.

5. Rua João Hernandes – Entre a Rua Francisco José Barreto e a Portaria nº 03

Interdição da faixa de estacionamento.

Período: 28/03/2025 a 12/04/2025 | Horário: Integral

Motivo: Obra

INTERDIÇÕES PROGRAMADAS – FINAL DE SEMANA

SEXTA-FEIRA (28/03):

Rua Punta Arena – Entre Rua La Paz e Rua Foz do Iguaçu

Horário: 08h às 18h

Motivo: Ação da Superintendência de Bem-Estar Animal (SUBEA)

SÁBADO (29/03):

Rua Arthur Pereira – Entre Rua Ernesto Rodrigues e Rua Maria Alves de Azevedo

Horário: 15h às 23h

Motivo: Cruzada Evangelística

Rua Almeida – Entre Avenida Marechal Mallet e Rua Ataulfo Paiva

Horário: 15h às 23h

Motivo: Atividades Sociais

Rua Espírito Santo – Entre Rua Abrão Júlio Rahe e Rua das Garças

Horário: 08h às 12h

Motivo: Comemoração de Páscoa

DOMINGO (30/03):

Avenida Marinha, nº 725 – Entre Rua do Porto e Rua da Península

Horário: 15h às 00h

Motivo: Evento tradicional “Paquera na Avenida”

Rua Galdino Afonso Vilela – Entre Rua Elias Chacha e Rua Marata

Horário: 08h às 13h

Motivo: Evento religioso

Rua Lindóia – Entre Rua Professor Henrique Cirilo Corrêa e Rua Dona Júlia Serra

Horário: 09h às 15h30

Motivo: Evento beneficente

Atenção motoristas:

Recomendamos atenção redobrada ao transitar pelas áreas citadas e que planejem rotas alternativas para evitar congestionamentos. Quaisquer novas atualizações serão informadas.

