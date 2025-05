Confira as interdições de trânsito deste fim de semana

Ações sociais, eventos religiosos e obras motivam bloqueios parciais e totais em diversos pontos de Campo Grande

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) divulgou a lista de interdições previstas para este fim de semana, nos dias 17 e 18 de maio, em razão de eventos sociais, religiosos, esportivos e obras públicas. A recomendação é que motoristas fiquem atentos à sinalização, respeitem os bloqueios temporários e, sempre que possível, busquem rotas alternativas para evitar congestionamentos.

Confira os pontos de interdição:

Data: 07/04/2025 a 25/05/2025

Evento: Obras das Estações de Ônibus

Local: Av Gunter Hans com a Rua Panambivera.

Data: 14/04/2025 a 25/05/2025

Evento: Obras das Estações de Ônibus

Local: Av Gunter Hans nº 1.735

Data: 16/04/2025 a 30/05/2025

Evento: Obras das Estações de Ônibus

Local: Av Gunter Hans (defronte ao Supermercado Nunes)

Data: Indeterminado

Evento: Obras

Local: Rua José Barbosa Rodrigues, com a Rua Sagarana

Data: 24/04/2025 – Indeterminado

Evento: Obras – Meia pista

Local: Rua Ernesto Geisel (Defronte ao Belas Artes)

Data: 24/04/2025 – Indeterminado

Evento: Obras

Local: Rua Desembargador Leão Neto do Carmo

Data: 12/05/2025 – 17/05/2025

Evento: Obras – meia pista

Local: Av Ernesto Geisel x Rua Mal. Rondon (sul/norte)

Data: 12/05/2025 – 17/05/2025

Evento: Obras – meia pista

Local: Av Ernesto Geisel x Rua Mal. Rondon (norte/sul)

Data: 13/05/2025 – 17/05/2025

Evento: Semana S do Comércio

Local: Rua Anhandui x Rua Joel Dibo

Data: 17/05/2025

Horário: 18h as 23:30h

Evento: Show de Prêmios Beneficente

Local: Rua Urias Caetano da Silva, entre as Ruas Café Suave e Café Primoroso

Data: 17/05/2025, Horário: 16h as 23h,

Data: 18/05/2025, Horário: 10h as 14h,

Evento: Religioso

Local: Rua Flamboyant Nº 227 , entre Rua dos Álamos e Av. Centaurea.

Data: 18/05/2025

Horário: 15h as 00h

Evento: Paquera do Serra Azul

Local: Rua Serra do Mar do Nº 89 e 225

Data: 17/05/2025

Horário: 08h as 14h

Evento: Balanço Geral no Centro

Local: Rua Marechal Rondon Nº1385 ( Faixa de Estacionamento e 1 Faixa de Rolamento)

Data: 16 e 17/05

Horário: Integral

Evento: Edição do Programa UEMS COMUNIDADE

Local: Rua Pampulha, entre a Rua Carangola e Rua Jandaia do Sul

Data: 16 a 18/05

Horário: Integral

Evento: Semana S do Comercio

Local:Rua Francisco Candido Xavier esquina com a Av Fabio Zahran

Data: 18/05/2025

Horário: 11h as 18h

Evento: Festa social do Padroeiro

Local: Rua Barão de Tefé, entre a Rua Araraquara e a Rua Braz Clementino Mendonça

Data: 18/05/2025

Horário: 06h as 15h

Evento: Churrasco do Jubileu

Local: Rua Lindoia, entre as Ruas Professor Henrique Cirilo Correa e Dona Julia Serra.

Data: 18/05/2025

Horário: 08h as 20h

Evento: Torneio de Malha

Local: Av Paes Barreto, entre as Ruas Ronald de Carvalho e Rua Chames Fraia

Data: 17/05

Horário: 13h as 22h

Evento: Cruzada Evangelística

Local: Rua Joana Irala entre Rua Jair Garcia de Freitas e Rua Antonio Sobreira

Data: 18/05/2025

Horário: 16h as 00h

Evento: Paquera na Comunidade

Local: Rua Anselmo Selingard entre Rua Lucia dos Santos e Rua Mitsuyo Aratani

Data: 17/05/2025

Horário: 09h as 18h

Evento: Comemoração do Moto Club DDW

Local: Rua Flamboyant, n 195, entre as Ruas Hibiscos e Rua dos Álamos

Data: 17/05/2025

Horário: 11h as 21h

Evento: Apresentação do Circo New York Cirkus

Local: Rua São Gregório entre Rua Santa Gertrudes e Rua Santa Monica

Data: 16/05/2025

Horário: integral

Evento: Ação Social Carreta Hospital do Amor

Local: Rua Mal Rondon, n 1380 (faixa de estacionamento em frente ao shopping)

