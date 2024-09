Condição insalubre: MS registra ar 25 vezes mais poluído do que o recomendado

A qualidade do ar em várias cidades de Mato Grosso do Sul tem piorado diariamente. A condição insalubre no Estado é causada pelo acúmulo de queimadas na Bolívia, Paraguai, Pantanal e região Norte do Brasil.

Em Corumbá, o ar está cerca de 25 vezes mais poluído que o recomendado pela OMS (Organização Mundial de Saúde). Os dados são monitorados pela empresa suíça IQAir. A situação deve piorar neste sábado (14). A previsão de alívio gradual é para domingo (15).

Entre quarta (11) e quinta-feira (12), das 79 cidades de MS, 32 registraram focos de incêndios nas últimas 48 horas. Ao todo, o Estado tinha 454 pontos de calor ativos nos últimos dois dias. No começo desta semana, todo o Estado ficou encoberto pelas fumaças dos incêndios.

Qualidade do ar ‘muito insalubre’

Em Mato Grosso do Sul, a empresa suíça IQAir monitora a qualidade do ar de seis diferentes cidades. Do total, apenas Aparecida do Taboado está em uma situação menos pior. A cidade tem registrado ar “insalubre para grupos sensíveis”. Veja como está a situação nas outras cidades:

-Campo Grande: Ar está insalubre, quase 20 vezes mais poluído do que o recomendado pela OMS;

-Costa Rica: Ar está insalubre, quase 21 vezes mais poluído do que o recomendado pela OMS;

-Dourados: Ar está insalubre, 19 vezes mais poluído do que o recomendado pela OMS;

-Ponta Porã: Ar está insalubre, quase 19 vezes mais poluído do que o recomendado pela OMS;

-Corumbá: Ar está insalubre, 25 vezes mais poluído do que o recomendado pela OMS.

A IQAir monitora a qualidade do ar em várias cidades do mundo por satélite. O estudo mede a concentração de partículas poluentes no ar. Essas partículas são oriundas de várias fontes, como queimas de combustíveis, queimadas e incêndios florestais. Em períodos de seca, há maior inserção de poluentes na camada baixa da atmosfera.

Em Campo Grande, a sexta-feira (13) amanheceu, como nos dias anteriores, encoberta pela fumaça proveniente dos incêndios. De acordo com informações da Aena, empresa que administra o Aeroporto Internacional da Capital, o aeródromo opera por aparelhos, devido às condições meteorológicas, e não houve registro de atrasos ou cancelamentos de pousos e decolagens.

Neste fim de semana, uma frente fria deve avançar sobre Mato Grosso do Sul, trazendo chuva e queda de temperatura, principalmente na região sul do Estado. Segundo o meteorologista Natálio Abrahão, essa frente fria, vinda do sul do Brasil, enfraquecerá a massa de ar seco e provocará chuvas pontuais até segunda-feira (16).

Há também a possibilidade de ocorrência de chuva preta devido à alta concentração de fumaça e fuligem das queimadas, como explica o meteorologista Vinicius Sperling, do Cemtec. Essa chuva ocorre quando a água atravessa camadas de fumaça na atmosfera, coletando fuligem. A extensão das chuvas é incerta, com maior probabilidade no sul do Estado.

Com colaboração da repórter Juliana Aguiar

Com informações do G1

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais