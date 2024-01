Começou hoje o período de pré matrícula para escolas da rede municipal de Dourados

Nesta quarta-feira (3) iniciou em Dourados o período de pré-matrícula da Rede municipal de ensino do município, Reme. A inscrição dos alunos novos deve ser feita totalmente online no site da Prefeitura.

Os pais e responsáveis podem acessar esse link do site da prefeitura.Além disso, também deverão ser escolhidas três opções de escolas ou Ceims (Centro de Educação Infantil), mas apenas uma delas será designada para matrícula conforme a disponibilidade de vagas.

Na escolha das escolas e centros deverão ser levados em conta a proximidade, se há outros filhos estudante na mesma unidade, visto que essas informações são ponderadas pelo sistema.

Após a designação, confirmar a matrícula na unidade escolar escolhida. Para confirmar a matrícula, os pais ou responsáveis devem comparecer presencialmente nas unidades escolares, em até 3 dias após a data de designação, conforme consta no edital no site da prefeitura.

Ao todo, a Reme de Dourados possui 34 mil alunos nas 46 escolas e 39 Ceims do município. Confira os critérios:

Escolas Municipais

– Crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica ou familiar;

– Aluno que tenha irmão estudando na mesma unidade;

– Filhos de doadores de sangue, com 4 comprovantes consecutivos de doação.

Ceims

– Crianças em situação de abandono ou risco social e/ou que são assistidas por portadores de doenças crônicas;

– Crianças de família de menor renda;

– Filhos de pais que exerçam atividade laboral que impeça um dos dois de ficar com a criança;

– Crianças que tenham irmãos estudando na mesma unidade;

– Filhos de doadores de sangue – Nesse caso é necessário apresentar 4 comprovantes consecutivos de doação.

A Central de Matrícula não tem atendimento presencial e para mais informações a Semed mantém um canal de comunicação via WhatsApp através dos telefones (67) 99689-3056 e (67) 98163-0661.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.