Com quedas no preço da gasolina, etanol só compensa em MT

Os motoristas que podem escolher entre etanol e gasolina para uso em seu carro têm cada vez menos motivos para pedir a primeira opção. Em um único estado do país, Mato Grosso, o álcool compensa mais que o derivado de petróleo, que vem de seguidas quedas no preço.

Em cinco regiões, os valores cobrados pelos dois combustíveis estão muito próximos. O caso mais curioso é o do Rio Grande do Sul. Por lá, o etanol sai por R$ 5,13 e a gasolina por apenas cinco centavos a mais: R$ 5,18.

Os dados fazem parte do levantamento do valor médio dos postos das capitais, feito pela ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis).

Como o etanol faz o carro render menos, o consumidor deve ter em mente que o preço do combustível precisa ser 30% menor para compensar o gasto (saiba como fazer essa conta no fim do texto). Por isso, ele é a melhor opção somente em Mato Grosso, onde sai por R$ 3,52, 33% abaixo dos R$ 5,25 cobrados pelo litro de gasolina.

Os R$ 3,52 de Mato Grosso são o valor mais baixo do álcool em todo o país. O mais caro, R$ 5,54, é vendido em Roraima, segundo a ANP.

Nos postos de Roraima também estão os piores preços da gasolina: R$ 5,85 em média. No outro extremo está o Maranhão, onde o litro sai por R$ 4,98.

As quedas no custo da gasolina ocorrem por causa da redução do valor internacional do petróleo e também pela diminuição do ICMS sobre os combustíveis, adotada pelos estados do país.

Decore essa conta

Os donos de veículos flex, que aceitam os dois combustíveis, devem ter no porta-luvas uma cola do cálculo que precisam fazer para saberem se vale a pena pôr etanol ou gasolina no tanque.

A conta é simples. Sempre que o álcool estiver custando menos de 70% do valor da gasolina, prefira o primeiro. Se ficar acima dessa faixa, opte pelo outro combustível.

Vamos à prática. Pegue o preço da gasolina e multiplique por 0,7. Se o resultado estiver abaixo do valor que o posto está cobrando pelo etanol, fique sem pensar duas vezes com o derivado do petróleo.

Pegando a atual tabela da ANP com os valores médios do litro em São Paulo temos: R$ 5,35 (preço da gasolina) x 0,7 = R$ 3,745. Considerando que o etanol no estado custa R$ 3,84, não há razão para comprar o álcool.

