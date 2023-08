Com mais de R$ 11 milhões em investimentos, Prefeitura entrega revitalização da Cafezais

Com R$ 11,1 milhões em investimentos em parceria com o Governo do Estado, a Prefeitura entregou na última segunda-feira (21) a revitalização e duplicação da Avenida dos Cafezais.

A obra, concluída quatro meses antes do prazo previsto, vai garantir segurança e fluidez a mais de 90 mil pessoas que diariamente usam a via para se deslocar do bairro para o centro ou para outras regiões de Campo Grande, ligando a região do Los Angeles a Avenida Gury Marques.

“Estamos trazendo respostas rápidas aos moradores, otimizando o tempo no percurso no passeio ou para o trabalho, para levar os filhos na escola, dando maior mobilidade às pessoas que utilizam essa avenida”, afirmou a prefeita Adriane Lopes, enfatizando que a administração municipal vem investindo na mobilidade urbana em vários bairros, citando como exemplo o reordenamento viário da Avenida Três Barras, que estará concluído nos próximos dias.

Durante a solenidade de entrega da revitalização e duplicação da Avenida dos Cafezais, Adriane Lopes também assinou a ordem de serviço para a construção de uma ciclovia da Avenida dos Cafezais até a grande Moreninha.

Serão investidos R$ 1.258.265,81 em recursos provenientes de emenda parlamentar, na implantação de 1,2 km de ciclovia na Avenida Gury Marques e 5,7 km na Avenida Alto da Serra, desde a Rua Buenópolis até o início da Rua Salomão Abdala.

Com a duplicação da via, haverá uma melhora significativa no trânsito da região e irá desafogar a Rua Catiguá, que liga a Avenida dos Cafezais a Avenida Guaicurus, trajeto utilizado pelos moradores da região do Jardim Centro-Oeste, Los Angeles e Jardim Campo Nobre para escapar do trânsito que ficava travado nos momentos de pico na Cafezais, no trecho até a Avenida Gury Marques.

E os usuários do trecho revitalizado terão mais segurança ainda, pois durante a solenidade de entrega da obra, o vice-governador do Estado, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, anunciou que será licitada a instalação de iluminação pública com energia solar (fotovoltaica).

Moradores comemoram

Resolver a situação do trânsito na Cafezais no trecho até a Avenida Gury Marques vinha sendo reivindicada há tempos pela comunidade da região, que comemorou a entrega da obra.

“Vai trazer uma melhoria significativa no trânsito para os nossos bairros. A melhoria na mobilidade traz o desenvolvimento para a nossa região, para o comércio, para as empresas e os outros setores, além de deixar o nosso bairro com visual moderno. Esperávamos isso há muito tempo e agora que aconteceu, só temos que agradecer por esse olhar carinhoso para a nossa comunidade”, disse o vice-presidente da Associação dos Moradores do Los Angeles, José Carlos Pereira.

Já a presidente da Associação dos Moradores do Ramez Tebet, Fátima Aparecida Gomes, destaca o fortalecimento da economia local e a valorização aos moradores. “A Cafezais está linda, aqui chegaram vários empreendimentos comerciais e hoje não temos mais a necessidade de ir até a área central da cidade para comprar roupa ou sapato, por exemplo. Com essas melhorias a tendência é de que essas empresas que aqui estão cresçam ainda mais e ofereçam empregos para os jovens dos bairros aqui do Anhanduizinho”.

Em seu discurso na entrega da revitalização e duplicação da Avenida dos Cafezais, a prefeita Adriane Lopes agradeceu as lideranças comunitárias por estarem caminhando junto com a administração municipal para levar melhorias para os bairros e reforçou a importância das parcerias para vencer os desafios e melhorar a vida da população.

“As parcerias constroem mais rápido o caminho da resolutividade. Em um ano estamos avançando, revitalizando 205 escolas e mudando a vida de 111 mil alunos da rede municipal de ensino, estamos trabalhando com determinação, com compromisso, trazendo para as pessoas aquilo que é o anseio delas, mudando a vida delas lá na comunidade, no bairro, não com o olhar do centro, mas com o olhar do bairro para o centro, trazendo a transformação”, disse a chefe do Executivo Municipal.

"Essa grande parceria, essa capacidade de diálogo, de interlocução, é a grande característica da prefeita Adriane, mulher de fé, de família, trabalhadora, humilde, com sensibilidade de dialogar. Quando você dialoga você constrói. Quando falamos em governo municipalista o que é a expressão do municipalismo? A expressão do municipalismo está na sua excelência, dialogar com as pessoas. Onde as pessoas vivem? Onde as pessoas moram? Onde as pessoas trabalham? É nos municípios. Quem mais dialoga com a população? O vereador, o deputado estadual, o deputado federal, as lideranças dos bairros. Quando você tem essa capacidade política de captar essa essência da compreensão das pessoas, usamos melhor os recursos públicos porque fazemos chegar para a população não aquela obra que o partido político entende que seja importante, mas aquela obra que do ponto de vista da população ela é importante", afirmou o vice-governador Barbosinha.

Com informações da assessoria