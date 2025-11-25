Carnês físicos deixarão de ser entregues a partir de janeiro de 2026 em Dourados

Imposto Predial e Territorial Urbano será lançado de forma digital, pelo computador, celular, tablet, mas as Escolas Municipais, Centros de Educação Infantil, CRAS, Central de Atendimento ao Cidadão, Poupa Tempo e outros locais vão imprimir os boletos para quem não tem acesso aos meios eletrônicos

O carnê do IPTU não chegará aos imóveis de Dourados em 2026. A Prefeitura não irá mais emitir os carnês para pagamento do imposto e, com isso, vai economizar cerca de R$ 1 milhão com impressão e despesas de entrega pelos Correios. “Somente nos últimos 4 anos foram gastos cerca de R$ 4 milhões do contribuinte com impressão e postagem, dinheiro que poderia ter sido investido na saúde e na educação, por exemplo”, ressalta Suelen Nunes Venâncio, secretária municipal de Fazenda.

O Imposto Predial e Territorial Urbano de 2025 será lançado de forma digital pelo computador, celular, tablet e qualquer dispositivo com acesso à internet poderá baixar o boleto e pagar de forma eletrônica, pelo PIX, linha digitável ou código de barras. Para atender os contribuintes que não tem acesso aos meios eletrônicos, a Secretaria Municipal de Fazenda está preparando uma rede integrada de pontos de apoio para pagamento do IPTU 2026.

Ainda em janeiro, as Escolas Municipais, Centros de Educação Infantil, Centros de Referência em Assistência Social, Centro Administrativo Municipal, Central de Atendimento ao Cidadão, Poupa Tempo e outros locais estrategicamente escolhidos vão imprimir os boletos e, com isso, facilitar a vida das pessoas. “Quem tiver dificuldade para pagar pelos meios eletrônicos, só precisará procurar um dos pontos de apoio e receberá o boleto impresso”, ressatla Suelen Nunes.

Segundo a secretária de Fazenda, o IPTU Digital é uma ferramenta inovadora que vai gerar praticidade para o cidadão, sustentabilidade para o meio ambiente e economia para os cofres públicos. Por meio do site oficial da prefeitura, das redes eletrônicas de apoio e da assistente virtual “Doura”, a população contará com os serviços na palma da mão a partir de janeiro de 2026.

O carnê do IPTU não chegará mais na casa do contribuinte, mas ninguém ficará sem atendimento. “Nossa equipe está trabalhando para colocar cerca de 30 pontos de apoio em funcionamento, onde servidores municipais estarão ligados ao sistema da Secretaria Municipal de Fazenda e poderão imprimir os boletos de pagamento, já com o código QR para que a pessoa consiga pagar através do PIX”, explica Suelen Nunes.

A descentralização, levando o atendimento também aos distritos de Dourados, envolverá ainda a instalação de postos de suporte no Shopping Avenida Center, na Câmara de Vereadores, na Central de Atendimento ao Cidadão, na Prefeitura e no PoupaTempo Dourados. O público também será atendido pelos canais online como Unidade de Cobrança, pelos telefones 2222-1921 e 98163-0490 (WhatsApp), e-mail [email protected] ; Unidade de Atendimento, pelo telefone 2222-1939 e e-mail [email protected] ; Atendente Virtual DOURA, cujo o número ainda está em desenvolvimento e pelo site da Prefeitura de Dourados, no endereço www.dourados.ms.gov.br e acessar a opção IPTU.

Em 2025, a equipe da Secretaria de Fazenda constatou que 60% dos contribuintes já realizaram o pagamento via PIX, diretamente pelo site da Prefeitura, sem utilizar o boleto físico. Outros 10% dos carnês eram devolvidos pelos Correios por problemas de endereço ou entrega. A praticidade do IPTU Digital também é uma das vantagens para o cidadão. “A iniciativa vai substituir os carnês impressos com acesso prático e online às guias de pagamento, o que vai gerar economia aos cofres públicos, promover sustentabilidade e facilitar o acesso dos contribuintes aos diversos serviços”, explicou Suelen Nunes.

Com informaçções da Prefeitura de Dourados.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.