Com ajuda de voluntários, Parque das Nações passa por limpeza neste sábado

Neste sábado (28), o Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, será o ponto de encontro de uma mobilização ambiental organizada pelo programa “Mãos que Ajudam”, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Com o tema “Mãos que Ajudam a Limpar o Meio Ambiente”, a ação visa conscientizar a população sobre a importância da preservação ambiental e o combate à poluição e aos resíduos sólidos.

Desde 1989, o programa tem mobilizado milhares de voluntários, incluindo membros da igreja e da comunidade em geral, para realizar ações de ajuda humanitária e atividades em prol do meio ambiente, como a limpeza de espaços públicos, a pintura de escolas e o plantio de mudas. Este evento representa mais um passo significativo na construção de um ambiente mais saudável e equilibrado para as futuras gerações.

A programação terá início às 7h30 e incluirá atividades práticas como a limpeza das áreas verdes do parque e o plantio de mudas. O objetivo é não apenas promover a limpeza do espaço, mas também fomentar uma cultura de cuidado e preservação ambiental.

O evento, com uma abordagem inclusiva, é aberto a pessoas de todas as idades e condições físicas. Haverá pontos de apoio com distribuição de água para facilitar a participação. A expectativa é mobilizar um grande número de pessoas, reforçando o senso de coletividade e destacando a importância de pequenas ações que, somadas, fazem uma grande diferença.

Além da ação de limpeza, o evento será uma oportunidade para fortalecer o vínculo entre a comunidade e o meio ambiente. Com esforço coletivo, podemos transformar os espaços que frequentamos e promover um ambiente mais saudável para todos. Essa iniciativa demonstra que, unidos, podemos fazer uma grande diferença na preservação do nosso entorno.

Por Thays Schneider