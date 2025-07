Com água gelada, chuveirão e área vip, Águas Guariroba é destaque na Maratona de CG

A Águas Guariroba foi destaque na 4ª edição da Maratona de Campo Grande, realizada neste domingo (6). Patrocinadora oficial do evento por meio do Instituto Aegea, além de disponibilizar 40 mil copos de água, a concessionária instalou um chuveirão em parceria com a empresa Ambiental MS Pantanal ao longo do percurso para refrescar os atletas e uma área vip para descanso e bem-estar dos corredores, na Cidade da Maratona.

“A nossa participação na maior maratona do Centro-Oeste é o reflexo da nossa missão de levar água tratada e saneamento de qualidade para toda a população. Estar presente em um evento como este, que promove saúde, atividade física e sustentabilidade, reforça o nosso compromisso com o bem-estar e a qualidade de vida da nossa cidade”, comentou Gabriel Buim, diretor-presidente da Águas Guariroba e da Ambiental MS Pantanal.A área de descanso exclusiva para os atletas contou com cadeiras, guarda-sóis e água geladinha, reforçando o compromisso da concessionária com a saúde, o esporte e o meio ambiente. “Achei fantástico, desde sábado eu estive aqui prestigiando e achei sensacional. Eu fiz a corrida de cinco quilômetros e tinha três pontos de água. Tudo muito bem organizado”, disse a funcionária, Marilza Souza.

Ao todo, ao longo do percurso da Maratona foram disponibilizados 17 pontos de hidratação. Este ano, o evento bateu recorde de inscritos, com crescimento de 40% em relação a 2024 e uma evolução de 300% desde a primeira edição, em 2022.

“Levar água tratada é levar dignidade. O mesmo cuidado que temos em cada residência de Campo Grande, levamos também para os grandes eventos da cidade. A hidratação dos atletas é essencial, e garantir isso é parte da nossa responsabilidade. Onde o saneamento chega, tem transformação e nos orgulhamos de fazer parte dessa mudança”, explicou Francis Moreira Faustino Yamamoto, diretora-executiva da concessionária.

